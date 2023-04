Es oficial. HBO Max desaparece, pues pasará a llamarse Max, un servicio de streaming más "enriquecido", según cuenta Warner Bros. Discovery en un comunicado.



Como ya se especulaba, la plataforma pasará por cambios productos de la fusión entre Warner Media y Discovery, Inc. que se llevó a cabo en 2022. Pero esto no significa que los contenidos como 'Game Of Thrones' o 'The Last Of Us' -originales de HBO- no existan más.

Por el contrario, "Max es el destino de los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo DC, el mundo mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenidos infantiles y la mejor programación sobre gastronomía, hogar, realities, estilo de vida y documentales de marcas líderes como HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y muchas otras", explican sus voceros.



Aunque aún no se conocen los detalles sobre el lanzamiento de Max en Latinoamérica, pues se espera que salgan en el último trimestre de este año, sí se sabe que el servicio estará disponible desde el 23 de mayo en Estados Unidos mediante tres tipos de suscripciones:



Max Ad-Lite | 9.99 dólares por mes o 99.99 dólares por año:

2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, sin descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.



Max Ad Free | 15.99 dólares por mes o 149.99 dólares por año:

2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, 30 descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.



Max Ultimate Ad Free |19.99 dólares por mes o 199.99 dólares por año:

4 visualizaciones en simultáneo, hasta 4K UHD de resolución, 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos.

¿Qué pasará con quienes tienen planes vigentes?

Una entendible preocupación de quienes tienen planes vigentes con HBO Max es ¿qué pasa con sus suscripciones? Pueden estar tranquilos, pues tendrán acceso a Max al mismo precio de su suscripción actual.



"Los suscriptores de HBO Max en Estados Unidos seguirán teniendo acceso a las funcionalidades de su plan actual durante un mínimo de seis meses luego del lanzamiento", explican.



Así mismo, sus configuraciones del perfil y listas con sus contenidos favoritos continuarán tal cual las dejaron. Es decir, si dejó iniciada una serie como 'Barry' o 'Succession', por ejemplo, podrá retomarla en el mismo episodio.



Algunas novedades

Este 12 de abril llegó con más anuncios y estos son algunos primeros vistazos a producciones que estarán disponibles en Max. Como ya se había anticipado, está en marcha una serie basada en Harry Potter, que tendrá a J.K. Rowling como productora ejecutiva.



Este es un avance:

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Otro título muy esperado es 'The Penguin', un spin off de 'The Batman' que continuará por esta línea oscura que se exploró en la película de Matt Reeves. El protagonista es nada más y nada menos que Colin Farrell -recientemente nominado al Óscar por 'The Banshees of Inisherin'-.



Se espera que llegue a las pantallas en 2024.

Academy Award nominee Colin Farrell is #ThePenguin.



The new Max Original Series from Matt Reeves and the next chapter in @TheBatman saga is now in production. Coming in 2024 to Max. #StreamOnMax pic.twitter.com/dIWeBWz7wI — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

