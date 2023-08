HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad. Este mes tendrán nuevos contenidos, los cuales son diales para disfrutar de una buena tarde en familia, con la pareja o solo.



En agosto los usuarios seguirán teniendo estrenos semanales de la segunda temporada de 'And Just Like That'. Además, entre los estrenos más esperados están el 'Gato con Botas: El último deseo' y nuevas temporadas de series que han encantado a los usuarios.

Nuevas peliculas

El gato con botas: El último deseo. 4 de agosto.

Dog: Un viaje salvaje. 4 de agosto.

El exorcista del Papa. 4 de agosto

Cuestión de justicia. 4 de agosto

Ghost ship. 11 de agosto.

La reina de los condenado. 11 de agosto.

Operación Dragón. 18 de agosto.

Las niñas. 25 de agosto.

El tiempo del Armagedón.

M3GAN.

Amar a primer mensaje.

El hombre perfecto.

Meu Tio José.

Vivir.

Avengers: Los archivos secretos: Black Widow & Punisher.

Eight for Silver.

El hombre araña.

El deseo de Phillip.

Domingo de pascua.

Ladrona de identidades.

Los agentes del destino.

Los pitufos 2.

Marcel, el caracol con zapatos.

Oblivion.

Pueblo chico, pistola grande.

Resident Evil 2: Apocalipsis.

(No deje de leer: 'Estos son los estrenos de agosto en Netflix, HBO, Disney y Amazon).

Series nuevas

The O.C. 2 de agosto.

Lakers: tiempo de ganar. Temporada 2. 6 de agosto.

Fantastic Friends. Temporada 1. 9 de agosto.

Kung Fu. Temporada 3. 10 de agosto.

Rap Sh!t. Temporada 2. 10 de agosto.

A través del armario. Temporada 1.17 de agosto.

La torre. Temporada 2. 20 de agosto.

Te quiero y me duele. Temporada 1. 24 de agosto.

Corte Nocturna.

No soy un robot.

La luna abraza al sol.

El rey de las compras Louis.

Olvídame si puedes.

El hada de levantamiento de pesas, Kim Bok-joo.

Series que estrenarán nuevos episodios

And Just Like That…

El jardín de bronce.

Harley Quinn.

MasterChef Celebrity México.

Mis aventuras con Superman.

Yargi: secretos de familia.

Warrior.

(Le puede interesar: 'Fionna y Cake': fecha de estreno y dónde ver los capítulos).

Nuevas series animadas

Adventure Time: Fionna & Cake . 31 de agosto.

Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.

Viaje a Agartha.

Abominable y la ciudad invisible.

Batwheels.

Bea y sus bloquest.

Campamento de verano.

Cuquin.

La isla del drama.

Minibods.

Nuevos documentales

Masacare en la escuela: La tragedia de las niñas de Realengo. 3 de agosto.

Telemarketers. 14 de agosto.

Cartoon Network: La animación a través de los años.

Instituto fraude: el escándalo de Bishop Sycamore.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

