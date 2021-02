En junio llegará a Colombia la nueva plataforma de Streaming HBO Max

La plataforma de streaming directo al consumidor de WarnerMedia, HBO Max, está programada para lanzarse a finales de junio en 39 territorios de América Latina y el Caribe.

Según información de la compañía WarnerMedia, el público colombiano pronto tendrá acceso a un contenido que incluye la programación más amada y favorita de marcas internacionales de WarnerMedia como HBO, DC y Warner Bros.



También contará con una nueva experiencia para el público infantil a través de un amplio catálogo para chicos de todas las edades, y una atractiva línea de producciones originales locales con talento latinoamericano.



“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de HBO Max en América Latina y el Caribe, que es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International.



“Combinando HBO con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable”, agregó..



Al momento de lanzamiento, tanto los suscriptores directos de HBO GO como los que abonan por medio de socios participantes tendrán acceso a HBO Max. El actual servicio de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.



Los suscriptores tendrán acceso a HBO Max que es una aplicación totalmente nueva ofreciendo la misma experiencia disponible en los Estados Unidos, e incluye nuevas funcionalidades que realzan la manera de conectarse con el contenido.



Tendrá además desde colecciones de dibujos animados de Cartoon Network y Looney Tunes, hasta los adolescentes y adultos a través de títulos de marcas favoritas como HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim.

La película Pequeños secretos con Dezel Washington estará en la nueva plataforma. Foto: Warner Bros.



Adicionalmente, el contenido también incluye una amplia variedad de títulos originales, bajo la marca Max Originals, que son exclusivos de la plataforma presentando a creadores y talentos locales con una voz auténtica, relevante y local.



A lo largo de los próximos meses, HBO Max ofrecerá a los consumidores en América Latina y el Caribe detalles adicionales en todo lo que plataforma tiene para ofrecer con la presentación de nuevos contenidos increíbles, excelentes ofertas promocionales y mucho más. Luego de la llegada de HBO Max a América Latina y el Caribe, los servicios de streaming de HBO en Europa (Países Nórdicos, España, Europa Central y Portugal) están programados para actualizarse a HBO Max este mismo año.

Con HBO Max se tendrá acceso a series como Love Life, Raised by Wolves, Looney Tunes Cartoons,,The Flight Attendant. Al igual que estrenos como la serie derivadna de The Suicide Squad; el retorno de Sex and the City titulado And Just Like That; y la serie de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Sumado a estrenos de producciones como Duna o la reciente Wonder Woman 1984.



