HBO sigue anunciando estrenos taquilleros en su plataforma de 'streaming'. Millones de fanáticos ya vibraron con el primer capítulo de ‘House of the Dragon’, 'spin-off' de ‘Game of Thrones’, el pasado 21 de agosto, y esperan hacer lo mismo con ‘The Last of Us’, la icónica historia apocalíptica del videojuego de los desarrolladores Naughty Dog.



Lo que se sabe hasta el momento es que será protagonizada por Pedro Pascal, viejo conocido de algunas series de HBO, y por Bella Ramsey, quien protagonizó a 'Lyanna Mormont' en ‘Juego de Tronos’.

La historia sitúa a la humanidad en una pandemia que vuelve a las personas infectadas en caníbales, siendo una simple mordedura suficiente para que la víctima empiece a incubar la temida enfermedad, haciendo de este un escenario bastante ligado a la tradición zombi.



En el videojuego se ve a ‘Joel’ (Pedro Pascal), un contrabandista, hacerse cargo de una encomienda para escoltar a una adolescente a un lugar seguro a pesar de que esta fue infectada. Sin embargo, al no mostrar cambios en su comportamiento, se convierte en la esperanza para crear una vacuna.



'The Last of Us Part II’ ganó en la categoría al Mejor Videojuego del Año. Foto: Game Awards

Primer teaser de la serie

El pasado domingo, 21 de agosto, HBO Max emitió un video promocional de sus próximos estrenos, entre ellos, ‘The last of Us’. En la imágenes se puede ver a Pascal y a Ramsey luchando por encontrar una salida a pesar de la inclemencias del terreno y, claro está, los infectados.



El primer acercamiento a la serie no dura más de 40 segundos, pero desde ya se puede respirar el ambiente apocalíptico que tendrá la cinta y que está muy ligado a lo que se puede observar en los videojuegos.



Según algunos portales especializados, esta serie llegará a las pantallas del mundo a partir del 2023, por lo que en los próximos meses se espera que estén llegando más adelantos de lo que podría ser una de las producciones más esperadas de HBO y de los amantes de los juegos de consola.



