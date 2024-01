HBO Max: estas son las cinco películas y series originales más esperadas para el 2024

La apuesta de WarnerMedia, HBO Max, no se queda atrás en este 2024. Así como Netflix y Disney+ tienen un amplio catálogo de producciones dispuestas a estrenarse en este nuevo año, la plataforma de streaming de HBO también tiene varias sorpresas bajo la manga.

(Lea acá: Estos son los estrenos en Netflix, Disney Plus y HBO Max para este 2024).

Cabe resaltar que varias de estas no tienen todavía fecha exacta de lanzamiento, pero hasta ahora, se tiene previsto que sean estrenadas en el transcurso del año.

True Detective: país de la noche

Este 14 de enero vuelve una de las series más populares de la plataforma. Con una cuarta temporada, ambientada en Alaska centrada en un grupo de científicos desaparecidos y el caso sin resolver de una mujer asesinada que data de años atrás, la serie protagonizada por Jodie Foster, Kali Reis y Fiona Shaw vuelve con mucho misterio y drama a la pantalla chica.

(Además: Gary Oldman, el actor que se convirtió en un decadente y encantador espía).

El régimen

Con esta producción, dirigida y creada por las mentes detrás de la exitosa serie Succession, Kate Winslet vuelve a HBO.



En un principio, la serie se denominaba The Palace debido a su escenario en el interior de un palacio. Sin embargo, se dio a conocer que el título fue modificado a The Regime para reflejar el régimen político encabezado por el personaje interpretado por Winslet.



Sin embargo, no será sino hasta el 3 de marzo que se podrá ver más sobre esta intrigante trama en la plataforma de streaming.

(Podría ser de su interés: La app de Star+ no seguirá en Colombia: Disney anuncia detalles de nueva integración).

La casa del dragón: segunda temporada

Creada por Ryan Condal y George RR Martin, la precuela de la serie más rentable de la plataforma, Game of thrones, vuelve con una segunda temporada.



Esta tendría apenas 8 capítulos, dos menos que su predecesora, y podría ser estrenada a lo largo del primer semestre del año.

El simpatizante

Aunque no se tiene una fecha definitiva para su estreno, la emoción de poder ver la interpretación de Robert Downey Jr. bajo la dirección de Chan-wook se hace cada vez más palpable.



La historia cuenta a través de siete episodios las luchas de un espía comunista durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su posterior exilio. Está basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganador del premio Pulitzer.

The Penguin

Del universo de Batman, llega The Penguin, protagonizada por el actor irlandés Colin Farrell. La historia comienza poco después de los eventos del largometraje The Batman, dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson, y sigue al floreciente cerebro criminal de 'El pinguino' a medida que se adentra al mundo del crimen en Gotham.



Aunque no tiene fecha exacta para su estreno, es espera que vea la luz en el segundo semestre del 2024.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO