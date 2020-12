La plataforma HBO MAX llegará a Latinoamérica el próximo año

El anuncio lo hizo Andy Forssell, ejecutivo de HBO Max Global, en el encuentro Websummit 2020, al decir que en el segundo semestre del próximo año estará disponible en Latinoamérica y Europa.



Cabe recordar que ese servicio de streaming se lanzó en mayo de este año Estados Unidos, pero todo indica que Warner (dueña de HBO) quiere entrar con todo en la competencia de las plataformas de televisión, junto a Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video. En un futuro cercano, los contenidos de HBO y HBO GO podrían actualizarse a HBO MAX en estos nuevos mercados a los que apunta.

Raised by Wolves, de Ridley Scott, se emite por HBO Max Foto: HBO Max

Aunque no se dieron muchos detalles de la operación, lo cierto es que la intención de HBO será no solo atrapar nuevo público, sino llevar contenidos que no se encuentran disponibles en la región. En la charla,Andy Fossel dio como ejemplo la idea de tener todos los contenidos posibles de personajes e historias del universo de superhéroes de DC Cómics. Realmente la jugada pudo haber llegado un poco tarde, ya que en el mercado latino tomó mucha fuerza Amazon Prime Video y Disney + está haciendo lo mismo con su reciente estreno el 17 de noviembre.

Llama la atención que esta noticia de HBO MAX, se suma al anunció de Warner de estrenar sus películas de 2021 en salas de cine y a la vez en HBO Max. Entre las películas del estudio que en principio tienen su fecha de lanzamiento el próximo año figuran apuestas con mayúsculas de Hollywood como la nueva ‘Duna’, la cuarta parte de la saga de ‘Matrix’, el musical de Lin-Manuel Miranda ‘In the Heights’, ‘Godzilla vs. Kong’, o la segunda parte de 'Escuadrón suicida'.



Gal Gadot en su papel de la Mujer Maravilla, que estará en los cines y en HBO Max. Foto: Cortesía de Warner Bros. Entertainment.

Se trata de una revolución en las ventanas de distribución (el plazo que va de la exhibición en salas a la llegada de las cintas a los hogares), pero solo permanecerán disponibles en la plataforma durante un mes. No habrá coste adicional para los suscriptores de HBO Max.



