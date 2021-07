'30 monedas': una serie con demonios y acción que asusta en HBO Max

Resulta irónico y un tanto insólito que a un director llamado Álex de la Iglesia se le haya ocurrido una historia que mezcla elementos como la traición de Judas a Jesús; fantasmas, exorcismos y un pueblo perdido en la ‘España profunda’, que se convierte en el escenario de una alocada batalla entre el bien y el mal.

Así se puede resumir el arco argumental de la serie 30 monedas, una de las producciones más ambiciosas de este realizador adorado por los fanáticos del cine de terror y la caricatura cruel, y quien se hizo famoso por películas como Acción Mutante, El día de la bestia, Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi y El bar.



Todo gira en torno a esas monedas que fueron el pago a Judas y que en el presente se convierten en un tesoro que desencadenará el despertar de manifestaciones de maldad inimaginables y personajes impensables: como un alcalde ingenuo, un sacerdote con un pasado oscuro y una veterinaria que destila un heroísmo –que en palabras del propio director– parecido al de “Ellen Ripley, esa famosa heroína de la saga de ciencia ficción Alien”.



Vergara es un sacerdote fuera de la común que se enfrentará al mal en un pueblito de España. Foto: HBO Max

Quien tenga las monedas de Judas tendrá el poder sobre la humanidad, es el punto en el que gravita esta producción de ocho episodios que hace parte de la nueva plataforma de HBO Max, en la que el director de 55 años, fanático de los cómics, los payasos y el cine de fantasías macabras, parece querer compartir sus preocupaciones más profundas acerca de la vida, la religión y el poder.



La trama muestra las consecuencias que se revelan cuando una de esas monedas de plata aparece en Pedraza, un pueblo de la zona rural de Segovia. Lo que desencadena una serie de fenómenos extraños, que se mezclan de manera eficaz con una intriga policíaca, en la que está metido el Vaticano y otros personajes que sueñan con un nuevo orden mundial.



Ante semejante panorama aparece Vergara, un exorcista retirado; Paco, el político con buenas intenciones y Elena, una veterinaria que parece más una investigadora con hambre de acción. Todos tratan de entender y resolver el misterio de las consabidas monedas.

Una experiencia religiosa

Álex de la Iglesia reconoce que siempre le ha llamado la atención temas relacionados con la religiosidad y lo paranormal. “30 monedas no es una historia en contra de la religión. Es una aventura de acción muy divertida y emocionante. La Biblia es uno de los mejores libros en la historia de la humanidad y es una gran fuente de inspiración. No me sorprende que el éxito de una religión como el cristianismo esté ligada a la calidad de esa obra”, comentó en una entrevista con EL TIEMPO.



“Siempre soñé con contar historias, hacer películas, es lo que ahora hago, pero todo eso es un camino para poner sobre la mesa otras cosas que me preocupan”, apuntó.

“Sé que se van a encontrar con un relato de acción –insiste–, con elementos de la literatura de H.P.Lovercraft y cosas del cine de John Carpenter (famoso por Halloween y

El enigma del otro mundo) o con algo de Cecil B. De Mille, el realizador de la película Los diez mandamientos. Por eso que no puedo quedarme con la idea de encerrar esta serie en una narrativa de horror”, explica acerca de su divertimento radical promete profundidad.



“Yo creo que cuando la vean encontrarán una historia muy jugosa acerca de cosas tan serias como la existencia de Dios, su papel en el mundo, pero insisto, en una caparazón de gran entretenimiento”.



Los protagonistas: Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. Foto: HBO Max

Por eso, no es extraño que aparezca un bebé gigante, un monstruo con tentáculos o una esposa que es capaz de vender su alma para ser reconocida en una sociedad pintoresca, en una narración extraña y a veces un poco confusa.



“Debo confesar que este tipo de fantasías me sirven para creer en algo, para pensar que hay algo más en la vida”, asegura. Pero al final en 30 monedas esas preocupaciones se convierten en frenesí, en una estética visceral que puede aterrar, pero que no pasa inadvertida, pero también en una crítica y una caricatura del poder. 30 monedas es, hasta ahora, su trabajo más intenso.



El cine le imponía ciertos límites de tiempo, pero en el formato de serie Álex de la Iglesia ha logrado una historia redonda en la que, cuando las cosas se están poniendo serias, él es capaz de llevarlas a un terreno totalmente opuesto, en un juego en el que salta del horror atmosférico, a la aventura al mejor estilo de la serie animada de Scooby-Doo.



“Es cierto, también tiene un poco eso (...) Me encanta”, bromea el director que ya está trabajando seriamente en la segunda temporada y en su nueva película: Veneciafrenia y la comedia El cuarto pasajero.

