'Con Álex de la Iglesia a un muerto le pueden pasar muchas cosas': vuelve '30 monedas'

Algo huele mal. Y es literal. El padre Manuel Vergara está muerto, así acabó en la primera temporada de 30 monedas. ¿Cómo es que regresa en la segunda? “Es cierto. Así que tengo que deciros que en la segunda temporada no estoy”.



Eduard Fernández suelta la carcajada. Es un tremendo actor que tal vez por el nombre no es tan fácil de ubicar, pero sí por su rostro: El hombre de las mil caras, Los renglones torcidos de Dios, Todos lo saben, Perfectos desconocidos, Pa negre, Biutiful, El método. Y la lista sigue. Ahora se ha metido en la piel del particular sacerdote que protagoniza la incursión de Álex de la Iglesia en las series y que promete un segundo ciclo más extremo y sangriento que el primero.



“Con Álex de la Iglesia a un muerto le pueden pasar muchas cosas, que reviva, por ejemplo”, asegura. “Trabajar con Álex es exigente, estricto a la hora de pedirte cosas, es muy visual y bueno rodando. Y la forma visual que se le ocurrió a don Álex para mi regreso es que yo estuviera en un ataúd, lleno de gusanos… gusanos de verdad. En ese momento, lo único que pensaba era ‘cuántos agujeros tiene un cuerpo humano donde se pueden meter estos bichos’. Se me ocurrieron muchos. Sin duda la imagen es muy potente, muy buena. Pero ese ratito que estuve ahí, lleno de gusanos por arriba y por abajo, fue, diría, particular”.

Escena de la primera temporada de la serie española '30 monedas'. Foto: HBO Max

El padre Manuel Vergara es muy Álex de la Iglesia. Para los conocedores y amantes del trabajo del director español es una frase contundente y clara: es un personaje absurdo, fantástico y memorable. Ya lo conocimos en la primera temporada de 30 monedas: tiene una fe que impresiona –como la que un buen sacerdote debería tener–; unos músculos que se tallan a través de la ropa, fruto de los entrenamientos para boxear –sí, el padre es boxeador–, y un pasado complicado en la cárcel –es exconvicto pues pasó años encerrado como responsable por la muerte de un joven cuando le practicaba un exorcismo–.



“Pasa con Álex que cuando miras el combo, las imágenes en la historia, merecen la pena. Es muy potente lo que ha rodado y cómo lo ha rodado, así que como actor dices: ‘sigo’” agrega.



30 monedas ocurre en Pedraza, un tranquilo pueblo de Segovia (España), a donde ha llegado el padre Vergara para superar su pasado. Sin embargo, una serie de hechos extraños empiezan a suceder: Paco, el alcalde, y Elena, la veterinaria se unen al sacerdote para resolver el misterio. Todo parece ser por una moneda que tiene el padre y que sería de las 30 que recibió Judas por traicionar a Jesús. Pero en este relato lo de menos es lo místico porque ya ha quedado claro que las bestias que inundan la pantalla son obra del mismísimo demonio.



“En la segunda temporada se ha unido un actor buenísimo, Paul Giamatti. Esperemos que también esté en la tercera si la rodamos. Porque Álex siempre ha entendido 30 monedas como una trilogía. Él ya nos la contado y no hemos entendido nada…todo es muy loco”.

La trama de la serie original de HBO Max, que estrena la segunda temporada este lunes 23 de octubre (y que lanzará un nuevo episodio cada lunes), también involucra una conspiración mundial para debilitar el cristianismo obra de los cainistas (una secta que adora a Caín).



“Advierto que esta segunda temporada es más loca que la primera, que estaba centrada en Vergara. Ahora todo es más coral y hay muchas líneas de guion que apuntan hacia la tercera. El espectador va pegado para entenderla”, explica Fernández.



Para el debut del padre Vergara, hace poco más de un año, el catalán (de 59 años) tuvo que someterse a estrictos entrenamientos físicos que según contó “lo hicieron llorar” para ganar masa muscular. Pero esta vez, todo lo ganado se perdió. “Es que estoy muerto", dice haciendo énfasis en la palabra muerto. “Podrido. Hay un momento medio cómico y es cuando Vergara y Santoro (su enemigo que también está muerto) intentan maquillarse para disimular los agujeros del cuerpo que nos dejaron los gusanos”.



Su labor lo ha llevado por muchas partes, escenarios y formatos. El teatro, por ejemplo, lo trajo a Colombia en dos oportunidades: “en 1988 y en 1993. Estaba Fanny (Mikey) en el Festival Iberoamericano. Fui con Hamlet”, recuerda.



Siempre que le proponen un personaje, Eduard se fija en el reto físico que involucra. Es que tiene la capacidad histriónica de convertirse en quien quiera –incluso en esta entrevista parecía otra persona, calvo, canoso, con bigote y arrugas: parecía tener 20 años más–. “No viene al caso este personaje que voy a hacer, pero me gusta hacer las cosas de verdad, entonces me he engordado. Me importa mucho el aspecto. Para el padre Vergara era muy claro: calvo, barbado, musculoso, tatuado. Icónico. Luego hay que ir trabajando lo emocional, lo que le pasa, cómo ha sido su vida, sus motivaciones, como habla, en fin. Adoro este oficio, es muy entretenido, disfruto mucho haciéndolo. Es más, no creo que sirva para muchas cosas más que ser actor".

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

