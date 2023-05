La plataforma de HBO Max está repleta de películas y series aclamadas por la crítica. 'Barry', 'The last of us', 'Euphoria', 'Succession' y 'The Winchester' son algunas de las ficciones favoritas por la audiencia.

Series como 'German Genius', 'The Idol' y 'No me gusta conducir' se unen al catálogo de la plataforma, mientras que 'Warrior' y 'The righteous' llegan con una nueva temporada.

Estrenos del 22 al 26 de mayo



'German Genius'



La aclamada serie 'German Genius' es una comedia producida por Warner Media Germany, protagonizada por el actor libanés Kida Khodr Ram y el humorista Ricky Gervais.



La trama de la serie sigue a Kida, quien se encarna a sí mismo en la serie. Este personaje se cansa de interpretar los mismos papeles y, para esta ocasión, quiere hacer algo diferente.

Ricky, quien se interpreta a sí mismo, aclama a este actor por su papel de mafioso en '4 Blocks'. Es por eso que consiguió los derechos de la serie 'Extra' y quiere hacer una nueva adaptación alemana.



-Se estrena el 23 de mayo.

'No me gusta conducir'



HBO incluye en su catálogo 'No me gusta conducir' de 2022. Una serie que cuenta la historia de 'Pablo', un personaje ficticio que es encarnado por el actor Juan Diego Botto, quien interpreta a un profesor de universidad de 40 años que se ve obligado a sacar el pase de conducción.



-Se estrena el 26 de mayo.

Esto es lo que tiene HBO Max para el mes de junio



'The righteous'



La trama se centra en una familia 'tele evangelista' de talla mundial, con una larga tradición de desviación, avaricia y trabajo caritativo. El reparto de la serie cuenta con Danny McBride, Eso Patterson, Adam DeVine y John Goodman.



-Se estrena el 18 de junio.

'Warrior'



La temporada tres de 'Warrior’ llega en el mes de junio. La historia está inspirada en los textos del fallecido Bruce Lee, un artista de las artes marciales y actor. La trama se desarrolla durante las guerras de Tong en San Francisco del siglo XIX con un joven prodigio de las artes marciales que trabaja como sicario.

-Se estrena el 29 de junio.

‘The idol’



La serie de drama estadounidense creada por Abel Tesfaye para HBO es una de las más esperadas. Cuenta con un reparto fenomenal con Jennie, integrante del grupo Black Pink, el cantante The Weeknd y la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp.



La trama cuenta la historia de una estrella del pop que es captada por una secta que le muestra un mundo lleno de drogas y excesos.



-Se estrena el 4 de junio.

HBO Max reveló el tráiler del reencuentro de 'Friends'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO