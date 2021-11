¿Qué ver? ‘Kamikaze’, la historia de un viaje revelador en HBO Max

Julie es una joven danesa de 18 años que lo tiene todo, pero que después de perder a sus padres y a su hermano en un accidente de avión se ve obligada a buscar una razón para continuar; por lo que se embarca en un viaje intenso y turbulento que la lleva desde su Dinamarca natal a los rincones más lejanos del mundo.

Kamikaze, la nueva serie de ocho episodios de HBO Max que se estrena este domingo y es la nueva gran apuesta del streaming, fanatizado en los últimos tiempos, con contenidos de países a lo que usualmente no se los relacionan con el séptimo arte o los programas de culto. EL TIEMPO conversó con la protagonista, Marie Reuther.



Este es su gran debut...



Estoy muy emocionada y nerviosa porque, tú sabes, la gente aún no la ha visto, solo espero que guste. Es mi primer gran rol... ¿quién sabe qué pasará?



¿Cuál cree que es el mensaje de fondo de la serie?



Julie viene de una familia muy rica que sabe lo que quiere, qué es lo que viene, y están muy ocupados en hacer cosas en sus vidas. Están ocupados con el futuro. Ellos piensan que están en control de sus vidas y de su destino, pero nadie tiene control de su propia vida, nunca sabes qué puede pasar mañana. Creo que Julie tiene que aprender que ella no puede controlar su vida. Y también, dar un paso al lado y apreciar lo que tiene y mirar a la gente con la que está tomándose un café, y disfrutar ese momento en lugar de estar ocupada pensando en qué es lo siguiente, qué viene en el futuro... Pero a su vez es una historia sobre esperanza, sobre ser joven, sobre encontrarse a sí mismo... ella está en una crisis existencial y es un momento difícil en el que está, entonces le toca dar un paso al lado y tomarse su tiempo. Y eso es algo que debemos hacer cuando estamos en esos periodos de la vida.



Después de la muerte de sus padres y su hermano en un accidente aéreo, Julie empieza un viaje para encontrarse. Foto: Hbo Max

Hay una canción en español que dice: “... era tan pobre que no tenía más que dinero”. Siento que esta serie también es un poco sobre eso...



Sí, tienes razón. Después del accidente ella es tan pobre que solo tiene dinero. Definitivamente. La cuestión es que ella parece como una persona que lo tiene todo, y lo tiene todo financieramente hablando, y eso le permite hacer lo que quisiera, pero qué queda cuando no tienes familia... se tiene que preguntar eso. Y también encontrar sentido. ¿Qué es lo que realmente importa? Y reflexionar sobre eso. Porque ella no es al comienzo una persona muy reflexiva antes del accidente... ella simplemente se deja llevar por la corriente. Pero ella cambia...

¿Cómo es Julie?



Antes del accidente, ella vive libre de preocupaciones. Tiene todo: familia, amigos, dinero y un futuro planeado. Pero cuando ocurre el accidente todo cambia para ella y tiene que revaluar quién es, qué quiere, qué quiere para su vida, cómo convive con esta situación y no estar perdida. Ella se encuentra en un punto de negación que la lleva a un lugar que no está en la misma realidad que sus amigos. Siente que ellos no se pueden relacionar con ella porque todavía viven sin preocupaciones. En su viaje existencial casi que viaja a otro planeta para entender qué es lo que quiere, y en su camino conoce a mucha gente, trata de escapar de su propia historia. Siempre se cuestiona si es un nuevo inicio para ella. Cuando se da cuenta de que no es así, trata algo más... es una exploradora que recorre el mundo, pero también su interior.



¿Ha tenido un viaje así, que le revele algo importante?



No, no creo. No he viajado sola. Aunque, bueno, creo que este viaje como Julie me ha hecho crecer. Porque yo brinqué de la escuela de actuación directamente a esta serie. Y no era la misma cuando regresé de esto... Aprendí muchas cosas y maduré mucho.



¿Qué cosas aprendió?



Aprendí sobre producción cinematográfica, sobre colaboración con actores y actrices, con los directores, también aprendí cuándo debes dejar tu preparación y tratar de controlar todo, porque es importante decir: ‘Ok, me preparé durante mucho tiempo, pero ahora estoy acá y debo estar pendiente de todo. Debes ser libre... fue difícil para mí al comienzo. Pero encontré aquello con lo que me siento cómoda. Aprendí a no ser muy dura conmigo misma. Y que la vida laboral es un lugar para seguir creciendo... Yo era una estudiante en una escuela de actuación...



¿Qué le enseñó Julie? ¿Algún tipo de lección de vida?



Aprendí a no preocuparme demasiado sobre el futuro y tus planes, a tratar de preocuparme más por el momento en el que estoy que en el mañana, porque no sabes qué pasará. Mejor disfruta el ahora. Es un cliché, pero disfrutar el momento es importante porque no sabemos qué más hay. Y es difícil, porque uno se pregunta: ‘¿Cómo disfruto el momento? Pero es una cuestión de sentir el mundo alrededor tuyo.



¿Esta serie le generó preguntas sobre la vida?



Sí, seguro, creo que siempre soy una persona muy reflexiva, siempre me hago muchas preguntas sobre qué es lo que quiero, qué es lo que me importa, cómo me mantengo ocupada en el hoy y, por supuesto, en cómo mantengo mi relación con mi familia y las personas que me importan. Siempre estoy pensando qué es importante en mi vida...



En cuanto a la actuación, ¿cuál fue el principal reto para usted?



El principal reto fue dejar ir y también confiar en el director, tuve una gran colaboración con él, pero es importante confiar en que si él dice ‘es bueno’, responder ‘ok, sí, es bueno, no me preocuparé más por eso’. Y es que cuando uno está en el juego, uno se siente muy inseguro sobre el trabajo. Entonces aprendí mucho sobre colaboración, que es muy importante a la hora de grabar.



Mi última pregunta: ¿qué es lo que más le gustó de todo este proceso?



Lo que más me gustó fue viajar mucho, ver el mundo, conocer mucha gente, actores de diferentes países y aprender de ellos. También me gusta el tono... es un proyecto muy serio, tiene un equipo muy serio, pero también hay una iluminación en medio de todo, porque Julie tiene que lidiar con ciertas circunstancias que pueden ser divertidas. Me gustó ese contraste. También, la forma como cambia su estilo, me gusta el contraste en este proyecto...



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA