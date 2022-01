Basada en la exitosa serie argentina La chica que limpia, esta serie cuenta la historia de Thony De La Rosa (Élodie Yung), una mujer camboyana que trabaja como médica en Filipinas. Ella deberá abandonar su trabajo, hogar y a su esposo porque su hijo, Luca, fue diagnosticado con un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal.

En busca de un tratamiento médico que pueda tratar a su hijo, Thony decide mudarse a Estados Unidos. Pero cuando va por ayuda, el sistema de salud no la acepta porque Thony es “ilegal”.



Thony comienza a trabajar como empleada de limpieza en Las Vegas y en una ocasión presencia un asesinato cometido por un grupo de mafiosos. La mujer camboyana, para evitar que estos la maten, les explica que es la chica que limpia y puede ayudarlos a desaparecer la escena del crimen, sin dejar ningún rastro.



Arman Morales (Adan Canto), también migrante y líder la banda de mafiosos, queda encantando con lo hecho por Thony y le ofrece seguir trabajando con él.



Para salvar a su preciado hijo, Thony tendrá que vivir una doble vida mientras limpia escenas de crimen y esquiva la ley.



EL TIEMPO habló con los protagonistas de The Cleaning Lady, que estará disponible en HBO Max.

'The Cleaning Lady' cuenta una historia muy fuerte... ¿Qué es lo que más les gusta de esta?

Adan Canto: Me gustan los mundos que reúne. Creo que trae mundos que no se mezclan en absoluto, los pone en Las Vegas y se acerca a estos personajes, que viven bajo el brillo y el glamur de la ciudad y muestran el tipo de problemas que tienen, cómo conviven y qué tipo de objetivos tienen. Pero creo que, para ser completamente sincero, lo que más me gusta y que siempre me ha intrigado mucho es el amor de una madre por su hijo. Es algo contra lo que es difícil competir. Y cuando pones eso en el oscuro mundo de Las Vegas, simplemente se convierte en una historia asombrosa.



Élodie Yung: Es este amor incondicional que esta madre tiene por su hijo. Pero también es muy importante y empoderador el hecho de que estamos contando una historia sobre personas que no vemos a menudo en la televisión. En este caso seguimos a Thony, una camboyana que vive de manera ilegal en Estados Unidos. Entonces, estamos mirando a mujeres y personas de un entorno que no solemos representar, como el sudeste asiático, y es importante que la gente conozca esto.



¿Qué le enseñó Thony De La Rosa? ¿Alguna lección de vida?

Élodie Yung: La gran lección de vida es la resiliencia. Thony tiene que adaptarse en este mundo en el que está metida. Nunca pidió nada de lo que le estaba pasando, pero tiene que tomar decisiones rápidamente y adaptarse. Así que creo que eso es lo que realmente he aprendido durante este viaje con ella.

¿Cuál fue el principal desafío al que se enfrentaron cuando interpretaron sus personajes?

Adan Canto: Al principio, el desafío que enfrenté fue hasta qué nivel íbamos a arrojar luz sobre los antecedentes de Arman, que es de la cultura del norte de México. Realmente quería saber todo acerca de él. Fue una buena experiencia y fui capaz de darle vida a este personaje.



Élodie Yung: Mantenerme seria. Es decir, con Adan era difícil mantenerme seria durante las escenas. Creo que en algún momento el equipo probablemente nos odió porque teníamos muchas risitas. Pero necesitábamos hacerlo porque la historia es muy pesada a veces, entonces tenía que encontrar momentos en los que pudiera reírme y soltarlo un poco y luego simplemente reenfocarme. Ese fue uno de los mayores desafíos para mí, mantenerme todo el tiempo concentrada... No, en realidad no, porque siempre estoy muy concentrada, ¿verdad, Adán?



Adan Canto: No, no siempre lo estás. (Risas).



Élodie Yung: Claro que sí. Siempre estoy concentrada. Vamos, Adan, estamos en una entrevista con la prensa... Oh, Dios mío.



¿Qué creen que es lo que más les gustará a los espectadores de esta serie?

Élodie Yung: Espero que puedan ponerse en la piel de esos personajes. Espero que no juzguen. Realmente espero que surja de un lugar de empatía. Y espero que ayude a la gente a entender un poco la situación. Personalmente, yo no supe mucho de esto mientras crecía y estoy muy orgullosa de haber sido invitada para ser el protagonista de esta serie, porque represento a una mujer de origen camboyano, de 40 años, que está en otro país...entonces espero que lo entiendan y se empoderen con la historia.



Adan Canto: Creo que es una gran oportunidad para que la gente tenga un pequeño vistazo de qué tipo de vidas experimentan esta situación clandestina en Las Vegas, y también a qué tipo de problemas se han enfrentado. Especialmente, el elemento clave de que son seres humanos con necesidades y deseos fundamentales básicos, como proteger a su familia, salvar la vida de sus hijos. Cosas muy elementales que cualquiera puede entender. Entonces todo el mundo puede identificarse con estas cosas. Cuando tocas asuntos de inmigración o sabes cosas que ciertamente han sido politizadas para ti, por buenas o malas razones o cualquiera que sea el caso, creo que cuando vuelves al aspecto humano de las cosas es algo con lo que seguro puedes identificarte, entender y apoyar, como, por ejemplo, lo que decía antes, el amor de una madre por su hijo. Cuando te concentras en estos temas y estas vidas, simplemente se crea una relación realmente hermosa entre el espectador y estos personajes. Son solo seres humanos, que necesitan sobrevivir y necesitan prosperar y llegar a fin de mes, y finalmente llegar a un punto de cierta apariencia de paz.



