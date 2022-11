Carnivàle, en el 2003, fue uno de los grandes fiascos económicos de la cadena HBO: una estupenda historia sobre el bien y el mal, ambientada durante la Gran Depresión en Estados Unidos, en 1929, resultó ser muy poco rentable, pues los tres millones que costaba cada episodio no eran compensados con el nivel de audiencia ni la publicidad. Sin embargo, fue la producción que les abrió las puertas a otras megaseries que rondan los 20 millones de dólares por capítulo.



Es el caso de House of the Dragon, que acaba de finalizar triunfal su primera temporada y ya está confirmada para una segunda. Claro, estos son tiempos de plataformas de streaming -HBO Max en este caso, que logran un alcance inimaginado, de millones de espectadores. Pero, ¿es La casa del dragón (como se llama en español) la producción más cara de HBO?



El sitio en internet Serielistas.com elaboró un ránking con las series más costosas que ha producido HBO. Estas son:



10. True Detective (2014): 5 millones de dólares por episodio.



9. True Blood (2008): 5 millones.



8. Boardwalk Empire (2010): 5 millones.



7. Vinyl (2016): 7,5 millones.



6. Roma (2005): 9 millones.



5. Westworld (2016): 10 millones.



4. Hermanos de sangre (2001): 12,5 millones.



3. Juego de tronos (2011): 15 millones por episodio en la temporada 8.



2. The Pacific (2010): 20 millones.



1. La Casa del Dragón (2022): 20 millones.

La respuesta es sí: House of the Dragon es lo más caro que ha producido HBO en su historia. Como si fuera una superproducción cinematográfica -la verdad no tiene nada que envidiarle- las diez entregas sumaron 200 millones de dólares.



El alto presupuesto se debe a que no solamente se crean personajes, ambientes y escenarios con sofisticados efectos visuales por computador, sino que se fabrican de tamaño real, tal como la Fortaleza roja.

Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) en una escena de la serie de televisión ‘Juego de Tronos’, basada en una saga escrita por George RR Martin titulada ‘Canción de hielo y fuego’. Foto: Cortesía HBO

