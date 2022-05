El novelista estadounidense Michael Peterson, héroe de Vietnam y periodista de un diario de Carolina del Norte, clausura una noche de películas y copas al borde de la imponente piscina de su mansión con un trágico descubrimiento: su esposa Kathleen Peterson yace muerta al pie de una estrecha escalera en el interior de la casa. El que en un principio se creyó que fue un accidente a fines de 2001, en realidad termina llevando a que el principal sospechoso sea el mismo Peterson.

La historia, que fue contada en una docuserie de Netflix, ahora es una miniserie de HBO Max protagonizada por Colin Firth como Michael Peterson y Toni Collette como Kathleen Peterson.



HBO MAX cedió a EL TIEMPO una entrevista con el actor británico Colin Firth.

¿Cómo describiría a Michael Peterson?

Es casi imposible por todas las razones anteriores, de verdad. Uno puede tratar de describir a Michael Peterson y uno puede especular. Es alguien que es muy encantador para algunas personas y para otras no; tiene muchos aspectos en su personalidad. Puede caracterizarlo como sospechoso de asesinato o incluso como un hombre condenado, ahora, tal como está, por homicidio involuntario, un soldado, un veterano de guerra, un autor, una figura política; él ha sido todas esas cosas y esas cosas parecen seguir girando u operar de una manera que parece estar en movimiento perpetuo de alguna manera. Creo que es imposible establecer una descripción fija y tal vez eso se aplique a todos los seres humanos, si eres lo suficientemente reflexivo al respecto. Una de las experiencias de tratar de interpretarlo durante tanto tiempo es que es difícil llegar a un juicio final simple que pueda nombrarse fácilmente. Describimos personas y podemos hacerlo en delineaciones bastante claras, pero tal vez eso sea, en el mejor de los casos, limitado, si no un error.

¿Fue una decisión consciente no conocer a Peterson, y cómo afectó eso su interpretación de él?

Puede caracterizarlo como sospechoso o, incluso, como un condenado; un soldado, un veterano de guerra, un autor, una figura política; él ha sido todas esas cosas

No hubo ningún movimiento en esa dirección; no es como si alguien se acercara o intentara animarme. Descubrí que probablemente iba a funcionar mejor en términos de cómo abordaría el trabajo si no lo hacía. Siempre es un tema interesante cuando interpretas a un personaje basado en una persona real, especialmente si todavía está presente. En el lado positivo, puedes sentirte autenticado de alguna manera por haber conocido a la persona, pero también te recuerda que no eres esa persona. Tenemos que suspender esta creencia y habitar un personaje que es una amalgama de alguien real, tu presencia física y lo que está escrito, por lo que es en parte construcción y en parte basarse en hechos tal como los entendemos; es algo bastante complicado. Y es una fantasía, y si la persona real está ahí, simplemente te lo recuerda.



¿Tenía alguna otra inquietud?

También sentí que no habría sido útil si lo hubiera conocido y tuviera sentimientos fuertes de una forma u otra porque esta serie explora muchas posibilidades. Posibilidades no solo de lo que podría haber sucedido, sino también de quién es él y qué podría motivarlo. Creo que era un ecosistema muy bien construido en sí mismo y no me hubiera resultado útil llegar fuera de eso y que mis puntos de vista fueran alterados por algo fuera de él.

¿Qué fue lo más importante para hacer bien en su interpretación de Peterson?

Supongo que quería ser consistente. Está tratando de encontrar el corazón de algo de lo que puede estar seguro: qué los impulsa, qué los motiva, qué podría haberlos inspirado o dañado, pero el objetivo de este ejercicio no era responder esas preguntas de una manera que era perfectamente resuelto, por lo que era un ejercicio que parecía estar perpetuamente cambiando y cambiando. De alguna manera, al ir escena por escena, sentí que estaba interpretando a más de una persona.

El actor británico Colin Firth como Michael Peterson. Foto: Hbo Max

¿Qué le resultó más útil para prepararse para el papel?

De lo que realmente dependía era de nuestros showrunners, Maggie Cohn y Antonio Campos, porque lo habían investigado muy profundamente. Era mi investigación realmente. Hicieron su investigación y luego construyeron y crearon esta cosa que era absolutamente meticulosa. No sé cómo lo hicieron. Recuerdo haber hablado con Antonio sobre cómo Maggie pudo almacenar tanto en su cabeza, este laberinto de ocho horas. Y yo estaba completamente fuera de mi profundidad.



¿De qué manera estaba fuera de su alcance?

Estoy acostumbrado a hacer una película de 90 minutos a dos horas en la que me enorgullezco de tener el arco en mi cabeza y saber exactamente dónde estoy y cuál es el propósito de cada escena, y no tenía eso en este. Estaba aferrado a él, tratando de perseguirlo y, para ser justo conmigo mismo, no tenía todos los episodios cuando empezamos, así que tuve que hablar con Antonio y Maggie sobre el arco. Dependía completamente de eso. Tampoco estoy acostumbrado a trabajar en este formato (televisivo), durante un período de siete meses, con parte del material que aún no estaba en mis manos.

¿Cómo le hizo sentir eso?

Muy desamarrado. En cierto modo, podría haber ayudado, porque tenía mis dudas sobre quién era Michael Peterson en un proceso de narración en el que aún no tenía todo el material, por lo que dependía ferozmente de los directores de espectáculos. Antonio entraba y modificaba algo ligeramente o me desafiaba a hacer algo completamente diferente y yo corría hacia Maggie y le decía: ‘¿dónde encaja esto? ¿Por qué es esto tan importante?’ La gran cantidad de cosas, no solo para aprender líneas, sino para tratar de entender de una manera que pudiera tocarlas de manera significativa, siguió viniendo a mí a lo largo de los meses. Tuve que colocar mis notas en una mesa larga, así que sentí que tenía una especie de mapa físico porque la historia no funciona cronológicamente, lo que aumenta la confusión. Pasaría una página y pensaría, ‘¿de dónde ha salido esto, siete páginas de diálogo que aún no he aprendido, cuándo lo haré?’, y luego me daría cuenta de que ya lo habíamos filmado. Mi mente estaba tan sobrecargada que no reconocía las palabras que ya había dicho. Me gusta sentir que puedo ir al set sintiéndome muy preparado y al tanto de todo y esto no podría haber estado más lejos de eso.

¿Hubo alguna escena que lo afectara particularmente?

Hace un año que comenzamos a filmar, pero solo hace unos cuatro meses que terminamos y aún no me he descomprimido del todo, por lo que tratar de mirar hacia atrás con claridad sobre qué momentos destacaría no es lo más fácil. Obviamente, hay cosas que son desgarradoras y difíciles de ver, especialmente los momentos de violencia o crueldad. Eso fue perturbador, y solo puedo imaginar cómo debió haber sido para Toni Collette, quien tuvo que retratar diferentes versiones de eso. Creo que eso fue muy difícil para todos nosotros.

No está claro si Michael Peterson es un asesino a sangre fría o un hombre inocente. ¿Fue esto algo que debatió en el set?

Parecía una pregunta demasiado obvia y, en cierto modo, no es la pregunta más interesante. No digo que no sea una pregunta importante, pero en cierto modo The Staircase no intentaba responder eso, y creo que todos lo sabíamos. Y así, era casi un pequeño tabú preguntar el uno al otro. Esas realmente no eran conversaciones comunes. Sé que la gente cambió de opinión en el camino; no todos tenían la misma opinión y no todos tenían la misma respuesta emocional a Michael Peterson, en particular. También creo que si tuviera que responder a esa pregunta anularía el propósito. Pasar meses haciendo algo que mantiene vivas todas estas preguntas y luego que un actor diga, ‘bueno, creo que es esto’, sería una pena, creo. La gente puede adivinar si tengo una vista o no y son bienvenidos a hacerlo.



REDACCIÓN DOMINGO (*)

(*) Entrevista cedida por HBO MAX