Los Espookys es de esas joyas extrañas, inclasificables e imperfectamente divertidas que esconde la plataforma de streaming HBO Max. Tras el reciente estreno de la segunda temporada, la producción estadounidense ambientada en un país latinoamericano sin definir propone una alocada aventura surrealista con un humor raro y unos protagonistas que dedican su vida a crear espectáculos de horror para fiestas, mientras lidian con conflictos amorosos, un demonio obsesionado con la película El discurso del rey, junto a la aparición de la luna interpretada en este nuevo ciclo por Yalitza Aparicio, la estrella del filme Roma y que fue nominada a un premio Óscar.

Así o más raro, la serie ha causado impacto entre algunos críticos que la consideran una inyección de irreverencia ante tanto drama y superhéroes.

Otros odian que sea tan extraña, sencilla y casi sin pretensiones, aunque en realidad en las entrañas de su alocado relato hable de cosas serias como el amor, se burle de los políticos y hasta reivindique a los perdedores y extraños como los héroes del día.

Úrsula y Renaldo lideran con sus amigos el negocio de crear ambientes de horror para quien pueda pagar esa extravagancia, que va desde fiestas temáticas hasta retorcidas puestas en escena de una científica que está buscando fondos para sus investigaciones alrededor de los alienígenas. Mientras se dedican a cosas como crear un monstruo marino para atraer a turistas en una isla paradisíaca lidian con problemas personales, como la torpeza para socializar con quienes no comparten sus gustos y tener que encarar brechas emocionales por su estilo de vida.



Puede leer: Cinta colombiana 'Los reyes del mundo' ganó en el Festival de San Sebastián

Un giro radical

“Fue un poco difícil al principio porque Bernardo y yo venimos de la actuación dramática específica, y recuerdo que una de las notas siempre era ‘sin drama, por favor, sin drama’. Eso fue muy alegre porque lo incorporé no solo en mi trabajo, sino en mi vida”, bromea la actriz mexicana Cassandra Ciangherotti, quien interpreta a Úrsula.



Algo parecido le sucedió a su compañero Bernardo Velasco (Renaldo), que dejó el drama de filmes como Güeros, Museo o la serie Capadocia, para meterse en este extraño relato de colores excesivos, sangre y situaciones absurdas.

Facebook Twitter Linkedin

Bernardo Velasco (Renaldo). Foto: HBO Max

“Estaba trabajando en un ambiente totalmente diferente (...). Cuando leí el piloto, me preguntaba: ‘¿Cómo vamos a hacer que esto funcione?’. No sé cómo actuar esto. Solo tienes que estar en la situación y dejar que suceda esta rareza”, agregó en una entrevista.

En la serie hay un cuidadoso trabajo visual que podría ser una mezcla de Alicia en el país de las maravillas, pero en una fiesta electrónica, nacida de la imaginación sin límite de Fred Armisen, comediante del programa Saturday Night Live y uno de los creadores de la serie Portlandia.

Con Los Espookys pone la vara más arriba, acompañada por los comediantes Ana Fábregas y Julio Torres, que desarrollaron esta comedia que se habla en más de un 90 por ciento en español. “La mayoría de los góticos y emos que conozco son de Latinoamérica. The Cure y Morrissey siguen vivos y coleando en esta cultura. Hay una melancolía manifiesta en esos géneros musicales que encaja muy bien en Latinoamérica y en nuestra historia”, agregó Fred Armisen.



En la serie ni siquiera Shakira se salva, pues hacen referencia a la cantante por una artista plástica que no ha logrado plasmar bien su imagen en una escultura y llama a los protagonistas para que le ayuden a restaurar su prestigio en el mundo del arte, pero la estrategia no da del todo los resultados esperados.



Más temas: El corto colombiano 'Montaña azul' gana la sección Nest en San Sebastián

Facebook Twitter Linkedin

JJulio Torres (Andrés) y Ana Fábrega (Tati), son peculiares y con conflictos para socailizar. Foto: HBO Max

“También a Úrsula la atraen a un estudio bajo la apariencia de una reunión de intercambio de libros de tarot vegano, pero quieren es lavarle el cerebro y fallan. Luego, el resto de la temporada, se dedica a ayudar a elegir a un nuevo presidente y comienza a trabajar con una mujer que no es la mejor candidata”, agregó Cassandra Ciangherotti sobre su personaje, en una serie de la que no es tan fácil decir de qué se trata, no se parece a ninguna comedia y solo por eso ya es imperdible.



Cultura

@CulturaET