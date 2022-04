Después de que hace algunas semanas se filtraran algunos nombres de los famosos que participarán en el primer reality de HBO Max, 'Bake Off Colombia', la plataforma confirmó el listado completo de quienes buscarán convertirse en los mejores reposteros del país.

A el exfutbolista Carlos 'El Pibe' Valderrama, el presentador de farándula Carlos Vargas, el actor Juan Manuel Restrepo, el cantante Andrés Cabas, la modelo y presentadora Belky Arizala, la 'influencer' Natalia Giraldo y la actriz bogotana Johanna Fadul, se suman las actrices Yaneth Waldman y Kimberly Reyes; el youtuber Mario Ruiz, y los cantantes Kiño y Martina la Peligrosa. Marbelle no se encuentra entre los participantes como se había mencionado inicialmente.



'Bake Off Colombia- El gran pastelero' es la versión criolla del famoso 'reality' gastronómico inglés 'Bake Off'. Colombia es el sexto país de Latinoamérica en realizar la adaptación de este programa, incluyendo Argentina y México.



La actriz Danna García será la presentadora del formato y Juliana Alvarez, Paco Roncero y Mark Rauch, los jurados. Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno de este nuevo reality culinario.



CULTURA

