‘Amarres’: la serie de la loca vida de una bruja de clase media

Gabriela de la Garza se metió en los pasillos más escondidos de un mercado tradicional de Sonora (México) para buscar brujas. Durante un tiempo se ganó la confianza de expertas en hechizos que le contaron algunos secretos y le dieron recetas para hacer ‘limpias’ o traer de regreso a la pareja.

La actriz, famosa por series como Capadocia, Monarca y varias telenovelas, no buscaba un giro profesional ni un acto desesperado por atraer la buena suerte o hacerle algo a alguien que no gozaba de sus afectos.



En realidad se estaba preparando para Amarres, una serie acerca de poderes ancestrales y vidas cotidianas fundidas en una tragicomedia en la que la intérprete tiene que debatirse entre vivir una azarosa vida como madre separada, y con tres hijos, o retomar un don que le fue transmitido por su abuela, para crear conjuros que despierten el amor hacia otras personas: un sentimiento que ella no ha experimentado desde hace tiempo.



“Ana, mi personaje, es una mujer libre que no se deja de nadie y que no está sentimentalmente ligada a nadie. Es separada y tiene tres hijos de diferentes padres y una manera distinta de asumir su rol como madre, su sexualidad y todas sus relaciones (...). Suena raro en el contexto de la serie, pero nada la amarra”, cuenta la protagonista en una charla con EL TIEMPO.



Escena del rodaje de la serie de diez episodios. Foto: HBO Max

La serie, que acaba de estrenar la plataforma HBO Max, es en realidad ese retrato de una mujer independiente con una vida desordenada y llena de desencuentros, que trata de hallar un equilibrio viviendo fuera de moldes o estereotipos.



Ella siente que se mueve en un mundo contemporáneo, acelerado y un poco desigual con el que batalla todos los días, hasta que tiene que reencontrarse con ese saber del pasado que puede cambiar su vida.



“Es una mujer trabajadora que tiene que hacer lo que tenga que hacer para sacar a su familia adelante, y creo que eso es lo más valioso de la historia y con lo que mucha gente se va a poder ver identificada”, recalca Gabriela de la Garza.

Ana es una mujer que no se deja doblegar y vive luchando por sus hijos. Foto: HBO Max

Es loable también que no sea una propuesta de comedia aferrada al chiste básico o la guerra de los sexos más predecible. Antes de entrar de lleno en el mundo de los amarres y ritos, la trama se toma en serio el objetivo de contar la vida de Ana y sus contradicciones.



Es un personaje que falla todo el tiempo, que se tropieza y no busca dejar una moraleja con sus acciones. Vive y siente sin complejos ni temores, un retrato opuesto a algunos de los roles femeninos que alguna vez la propia De la Garza interpretó en telenovelas.



En realidad, Amarres ofrece la oportunidad de ver el día a día –como dice la actriz–: “De una mujer de clase media como yo y buena parte de los mexicanos”. Asimismo, la producción pone de nuevo sobre la mesa el impacto de la tradición en la vida de las personas, algo inquietante y poderoso. “Más si son mexicanos o latinos, pues tenemos ese tema muy arraigado a nuestra cultura e identidad”, insiste la protagonista.



Un accidente pone contra las cuerdas a Ana, todo parece agrietarse aún más –como la casa en la que vive y que tiene las heridas del terremoto que sacudió a Ciudad de México en el 2017–, y sus interminables problemas no parecen tener un pronto arreglo a la vista.



Sin dinero, debe echar mano de la herencia de bruja que viene de su abuela y ser testigo de algunos clientes que están obsesionados por agarrar, sí o sí, al amor de sus vidas.



Un acto que, en esencia, parece machista en algunos casos (“Ella tiene que ser para mí” es el anhelo que algunos de los desesperados por el amor le manifiestan), pero que pone en perspectiva el giro que le espera a la propia Ana.



Para completar, Ana se debate entre el galanteo de un paramédico y la obsesión de un agente de seguros que se enamora de ella, a pesar de que la estafó. Nada es fácil para esta bruja del siglo XXI. “Hay hechizos, pero espero que rompamos tabúes”, finaliza.



