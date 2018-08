HBO da un salto a la televisión por demanda

Este es un ciclo lleno de retos para la cadena HBO.



El próximo 16 de julio estrena la séptima temporada de ‘Game of Thrones’, su serie insignia, y ya tiene todo listo para ‘The Deuce’, un proyecto ambicioso protagonizado por James Franco, en el que se revela cómo era la industria del cine para adultos en la década de los 70, entre otros planes.



Pero lo que más ha llamado la atención de la cadena estadounidense recientemente es la puesta en marcha de una plataforma de suscripción vía internet a su servicio HBO Go, sin la necesidad de tener que adquirir un servicio de televisión por cable.

Por primera vez, los consumidores de Colombia podrán adquirir el contenido de esa cadena de televisión a través de los dispositivos de Apple TV o Chromecast y las tiendas digitales de cualquier dispositivo con sistemas operativos Android e IOS.



Usando la tarjeta de crédito se va a poder adherir al paquete.



Además, es la primera vez que una plataforma OTT incluye un canal lineal.



El contenido se podrá ver en dispositivos móviles, como tabletas o celulares, y en televisores y tendrá un costo en Colombia de 29.900 pesos mensuales.



Hay que recordar que se tiene que tener banda ancha para disfrutar del servicio.



“Este es un gran paso, porque estamos en más lugares disponibles. El consumidor de televisión quiere tener una mayor accesibilidad a los contenidos, y esa ha sido la gran apuesta con este paso”, explica Javier Figueras, vicepresidente Corporativo de Relaciones con Afiliados en América Latina.



Además, agrega: “Venimos de tener cuatro años con HBO Go como un acompañante a la suscripción tradicional en televisión, pero sentimos que hay una democratización, que va a poder acercarse la mayor cantidad de contenidos del canal a la gente”.



Para él, no se trata de que HBO abandone el negocio de la televisión tradicional; al contrario, dice que mantendrán la oferta de canales lineales, conocidos como HBO Max, como complemento de la suscripción.



“Con la tecnología se están resolviendo muchas cosas, con todo este tema de la digitalización, que no es de los ‘millennials’ solamente, ya que cada día son más los usuarios de todas las generaciones que se acercan a la tecnología, y a esa digitalización no hay que tenerle miedo, ya que está para quedarse y evolucionar muy rápido”, explica Figueres.



Uno de los aspectos más interesantes de este nuevo ciclo en HBO es que se abre un abanico de posibilidades para una mayor cantidad de gente, bajando un poco el tono aspiracional o exclusivo que de alguna manera manejó esta cadena en el pasado.

“Yo creo que el contenido sí le ha bajado un poco a eso; mira, fenómenos como ‘Game of Thrones’: ha sido un fenómeno tan grande en todo el mundo, y eso ha ayudado a que la gente se acerque más a nuestras producciones, que han alcanzado más de mil premios internacionales, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica”, contextualiza Javier Figueras.



La conexión digital se suma, en opinión del representante, a una conexión emocional de las series y películas con sus seguidores.



“Vamos a seguir produciendo en este continente; tenemos el compromiso de mirar posibilidades en Colombia, pero ahora vamos a poder, con este nuevo esquema de la plataforma, saber lo que están viendo nuestros consumidores y a la vez poder hacer recomendaciones y tendencias”, agrega haciendo referencia a lo que se conoce como ‘big data’ y que ha sido utilizado por la competencia de HBO: Netflix.



“Vamos a integrarnos mucho más con la gente, conocer sus gustos (...). Pero creo que ya llevamos muchos años entendiendo al consumidor, por algo hemos logrado series exitosas antes de que apareciera el ‘big data’ ”, opina Figueres, quien, sin embargo, sabe que esa herramienta ayuda mucho en este nuevo paso.

Sigue creciendo

Según estudios, para finales del 2016 había 91 millones de abonados de banda ancha fijos y 300 millones de abonados de banda ancha móvil en Latinoamérica y el Caribe. En Colombia, la demanda de servicios de ‘streaming on line’ por suscripción creció un 31 % el mismo año.



