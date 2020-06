Así es 'Hard', una comedia que mezcla porno con drama familiar

A veces el destino ubica a las personas en contextos que no esperaban o imaginaban.Los que se mueven en el universo de la ciencia de la motivación dirían que esos son espacios de nueva creación o evolución; oportunidades para encontrar un nuevo camino de crecimiento, pero cuando ese contexto es una productora de películas porno que está a punto de la quiebra, el asunto no es tan sencillo ni tan fácil como decir que se trata de una reinvención.

Ese fue precisamente el arco argumental en el que gravita la serie brasileña Hard, una comedia inspirada en una producción a francesa que se estrenó en el 2008 y tuvo tres temporadas.



Ahora regresa con un tono más colorido, divertido y a la vez dramático, pues se enfoca en ese proceso de asimilación que tiene Sofía (la actriz Natália Lage): un ama de casa normal, un tanto predecible y conservadora.



Todo se complica cuando muere su marido y descubre que la herencia que le ha dejado es esta empresa dedicada a hacer películas triple X.



Del impacto inicial ante el engaño y la reacción negativa a la idea de lidiar con finanzas y sexo duro frente a las cámaras, poco a poco el personaje pasa a la aceptación. Va derribando sus propios prejuicios mientras gana una oleada de aire fresco en su nueva etapa de existencia, que se refleja en la hilarante 'Hard', que se emite actualmente los domingos, a las 9 p. m. por HBO.



“Suelo decir que cada personaje que hacemos es como conocer a una nueva persona y con eso aprendemos mucho también. Sofía es una mujer dedicada, amorosa, valiente y que pone todas sus fuerzas en todo lo que hace. Creo que mi mayor desafío ha sido imaginarme en su lugar siendo madre (algo que aún no soy en la vida real) y viviendo esa tragedia de la pérdida de su marido y del descubrimiento de todo lo que él le ocultaba”, recalca Lage, en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Pese a que la narrativa está codificada con un tono de humor y de comedia de situación, la protagonista defiende ciertos aspectos dramáticos que hacen de Hard algo más que un simple divertimento sensual.



“Realmente mi acercamiento a ella sí fue muy dramático (...) sabía que tenía en mis manos un gran personaje y que esa experiencia por la que pasa planteaba cuestiones muy pertinentes que deben ser discutidas, como el prejuicio, la posibilidad de replantearse diferentes aspectos y de cómo las mujeres son fuertes y guerreras”, reconoce.

Natália Lage nació el 30 de octubre de 1978 en Niterói, Río de Janeiro, y ha desarrollado una carrera en el cine y la televisión con producciones como 'O homem do ano' (2003), 'Como esquecer' (2010) y 'A divisão' (2020).



“Fue muy enriquecedora esta experiencia porque, de cierta forma, el universo porno era también desconocido para mí. Soy actriz, tiendo a ser una persona abierta y busco, siempre que puedo, revisar mis prejuicios de cerca. Pero fue lindo reconocer en mí misma algunos de ellos y verme destruyéndolos, junto con mi personaje”, aseguró.



Para ella, acercarse al mundo del cine para adultos, como se lo conoce coloquialmente, fue en realidad un proceso más profundo que solo ver algunas películas.

Una productora de películas para adultos es el negocio que tiene que asumir la protagonista. Foto: HBO

Soy actriz, tiendo a ser una persona abierta y busco, siempre que puedo, revisar mis prejuicios de cerca. FACEBOOK

TWITTER



“Hicimos muchas lecturas, charlamos mucho y vimos muchas películas y documentales sobre el tema. Después pasamos por una experiencia riquísima con Fernanda Rocha, que es preparadora de elenco, en la cual pudimos intercambiar ideas con actores porno profesionales y crear un ambiente de intimidad también en las relaciones familiares”, comentó.

Fue muy enriquecedora esta experiencia porque, de cierta forma, el universo porno era también desconocido para mí. FACEBOOK

TWITTER

“Después, ya en el estudio seguimos investigando el tono y la medida de cómo hacer ese drama, con la levedad de la comedia, sin perder el realismo tan importante para la serie”, agrega.

Más allá del porno

De hecho, lo más interesante de 'Hard' es que consigue dar un paso más allá de solo mostrar el ‘detrás de cámaras’ de un mundo que muchos critican, pero del que otros se aprovechan o disfrutan.



En realidad esa línea de humor no es burlesca, quizá muy sencilla a veces, pero no explotadora.



De hecho, la manera en la que el sexo se revela en la pantalla no pretende robarse el espectáculo. De nuevo, la idea era derribar los muros del prejuicio y poner un poco de empatía en toda la trama.



HBO ya había probado un poco esa fórmula de exponer el ambiente relacionado con la pornografía, como excusa para plantearse otras discusiones.



Lo hizo con la serie 'Magnifica 70' (estrenada en el 2015), en la que se contaba cómo le cambiaba la vida a Vicente, un hombre que trabajaba en la oficina de censura del Gobierno y se enamora de una actriz de una película erótica.

El tema de la transformación se repite en este ejemplo, que entre el rodaje de películas underground se enfoca en hablar de la represión social y personal de un círculo que se mueve dentro del poder político. Esto permite ver que tanto la dirigencia del país como los que viven por fuera de su dominio comparten la maldad y la doble moral en su dinámica cotidiana.



Igual pasó con 'The Deuce', del guionista David Simon ('The Wire'), que contaba el proceso de legalización de la industria del porno en Nueva York, pero acentuando una serie de transformaciones sociales que en realidad daban un retrato de la lucha de personajes que se mueven en las márgenes del un mundo dominado por la economía, el poder y la explotación.



La lectura de 'Hard' no se mueve particularmente en esos terrenos, pero conforme pasan los episodios se cumplen los objetivos que la protagonista reafirma.



“En un ambiente totalmente nuevo para ella puede reencontrar el amor, su sexualidad y reasignar su sentido burocrático, que estaba restringido a las funciones de la casa y los hijos”, opina Natália Lage.



En su percepción hay unos valores que se identifican claramente con la representación de la mujer hoy en día.



“Tienen que ver con algo que ya hemos hablado: esa capacidad de descubrir una fuerza enorme en quien siempre fue considerado el sexo frágil; la capacidad de hacerse cargo de la casa, los hijos, los negocios y el amor como si hiciera malabarismo”, comenta.

Natália Lage Foto: HBO

Su nueva aventura pone al personaje de Sofía en una especie de doble vida, ya que ser dueña de una productora de ese género de cine la lleva a generar un halo de secretos con alguno de los que están a su alrededor.



“Pero a medida que eso se va diluyendo y ella comienza a afirmar sus nuevas elecciones, todo se va acomodando. Crisis siempre existirán, aquí y allá, pero ella va, poco a poco, volviéndose cada vez más viva y sagaz”, finaliza la actriz.



CULTURA

@CulturaET