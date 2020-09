HBO tuvo el trono en los premios Emmy

La 72 versión de los premios a lo mejor de la televisión en Estados Unidos se arriesgó a llevar una gala. Fue un gran reto desarrollar una transmisión en la que los nominados estaban en casa, con sus familias, sus mascotas y tener todo listo para recibir (o no) el preciado galardón en el momento justo.

.La idea de tener a gente del común leyendo nominados le dio un toque especial de cercanía los premios, pero el ritmo de la ceremonia fue el mejor y grandes sorpresas de la noche como la de la comedia ‘Schitt’s Creek’, que se llevó seis premios seguidos en esa categoría o el premio a la interpretación de Zendaya en la miniserie 'Euphoria', no tuvieron tanto impacto o emoción frente a las cámaras como el que merecían.

Eugene Levy reicibió el Emmy con todas las medidas de seguridad Foto: EFE

Jimmy Kimmel hizo malabares: incendió un sobre con el ganador con la ayuda de Jennifer Aniston, lidió con el discurso político e intenso de su amigo Anthony Anderson quien habló de inclusión en los premios, que este año tuvieron a varios afroamericanos en los apartados más importantes: Regina King, (mejor actriz por ‘Watchmen’) y Yahya Abdul-Mateen II, por la misma producción; sumado a Uzo Aduba, que lo ganó por su papel de Shirley Chisholm, la primera mujer que se presentó a elecciones en Estados Unidos, en la serie 'Mrs. America'.



Regina King ganó el de mejor actriz por su trabajo en la miniseries 'Watchmen'. Foto: HBO

Frente a los premios, la gran ganadora de la velada fue HBO que se quedó con 11 premios de las 23 nominaciones. Entre los premios más destacados resaltó ‘Watchmen’ y ‘Succession’, que se llevaron cuatro estatuillas. La trama de superhéroes y conflictos raciales de ‘Watchmen’ se quedó con el premio a mejor miniserie, mientras ‘Succession’ se llevó a casa el máximo reconocimiento como la mejor serie dramática de 2020.

Jeremy Strong (izq.) es un hijo ambicioso que quiere el poder de su padre (Brian Cox) en ‘Succession’. Foto: Foto: HBO

La primera es una producción que rompió esquemas al inspirarse en el famoso cómic Watchmen, pero orientar su historia a un nuevo terreno de discusión política frente al racismo, el poder y la violencia, en un contexto de ciencia ficción y superhéroes fuera del molde tradicional. El equilibrio entre entretenimiento, trama muy cerebral y radiografía de lo peor de la sociedad estadounidense rindió sus frutos.



Por el lado de 'Succession' sus premios eran casi que predecibles. Estamos ante una de las mejores series de drama de HBO en la que se disecciona de una manera magistral la compleja relación de un padre con sus cuatro hijos mientras tratan de mantener (y arrebatar) un imperio mediático y económico . Las relaciones de poder, la codicia y hasta ciertos toque de fino humor, brillaron más en la segunda temporada de esta producción que, de lejos, es de lo mejor que ha producido HBO.



La que no tuvo tanto brillo en esta ocasión fue Netflix, 'Poco ortodoxa’ se quedó con el Emmy a mejor dirección de una miniserie (era un premio merecido) y Julia Garner fue la elegida por su trabajo en ‘Ozark’.



Ella le ganó la contienda a Meryl Streep, una de las favoritas en la categoría a mejor actriz de reparto en una serie. Uno de los premios ‘cantados’ desde mucho antes fue para Mark Ruffalo (Mejor actor de miniserie por 'I Know This Much is True'), un drama familiar en el que el intérprete hizo un doble papel que causó impacto, por el nivel de dramatismo que consiguió plasmar frente a la pantalla.

En los Emmy se usaron hasta 'dummies' de los famosos. Foto: AFP

La ceremonia de los Emmy fue interesante, difícil por momentos para el espectador, pero tuvo algunos giros en su premiación que en realidad le dieron ese toque de emoción que se espera de este tipo de cubrimientos, además de ser el modelo o el ejemplo para otras transmisiones que están por venir, como los Óscar de la Academia. Ellos deben estar tomando nota de lo bueno y lo malo de la transmisión.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

