Así es la serie 'Foodie Love', que promete cita, comida y sexo

Cansada del encierro en un pequeño apartamento de Brooklyn, la realizadora catalana Isabel Coixet decidió que el mejor espacio para escribir era un bar cercano a su casa.

Y en ese bar vio a un grupo de mujeres que hablaban de sus parejas, de sus conquistas. Unas mentían, otras exageraban y la mayoría escondían un poco sus emociones.



De ese ejercicio se le ocurrió la idea de Foodie Love, la primera serie de una realizadora a la que le encanta hacer radiografías emocionales profundas en su cine. En este caso, el salto demuestra picardía y un humor muy interesante.



Es cierto, Coixet nos tenía acostumbrados a viajes más intensos de dolor y transformación de sus personajes con películas como Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras o La librería. Pero, para quienes conocen su trabajo, Foodie Love también descubre a esa directora que juega muy bien con los diálogos, que se expresa de una manera más juguetona y detallada visualmente, en una especie de análisis irónico alrededor de muchas posturas que adoptan quienes se encuentran por primera vez en una cita.

La serie, que se estrena el 6 de noviembre con dos episodios seguidos a las 5:30 p. m. por HBO, cuenta la historia de un hombre (el argentino Guillermo Pfening) y una mujer (la española Laia Acosta) que van a tener un encuentro a través de una aplicación para solteros.



Tiene el elemento básico de ‘chico conoce a chica’ y los momentos incómodos típicos del género, tiene un ritmo y sabor que llevan al divertimento y lo inusual de la cita a unos terrenos más delicados. Sin el ánimo de ofrecer detalles que puedan arruinar la trama en lo más mínimo, desde la primera escena queda claro que hay otros ingredientes en esta historia cocinada por Coixet.

Laia Acosta interpreta a una joven desinhibida, pero muy sola. Foto: HBO

La protagonista, que solo se conoce como Ella, habla –entre otros asuntos– de su odio por la pizza mientras acerca sus labios al espejo con sensualidad y revela que es una solitaria. Luego aparece Él (Pfening), que parece ser un poco más maníaco y temeroso. Comparta el poder de sus calcetines en los mejores momentos de sus relaciones pasadas, pero es seguro que necesita urgente de esa cita que le ha facilitado la aplicación.



Otro detalle interesante de la serie es que juega visualmente con el espectador; algunos pensamientos de los protagonistas aparecen en esos globos que se dibujan en los cómics o como avatares de los que se usan en internet o en los teléfonos celulares.



Aunque quizá los más divertido sean también las reflexiones que cada uno hace en voz en off o a la cámara –rompiendo la cuarta pared– y dirigiéndose a un espectador que puede ser testigo de frases como: “Hay mucho imbécil en el mundo foodie, pero si te apasiona la comida no lo eres del todo”, una opinión directa y descomplicada para una serie que irá revelando otros matices.

En su papel, Guillermo Pfening parece muy seguro de sí mismo, pero tiene sus debilidades. Foto: HBO

Es extraño que Isabel Coixet no haya caído antes en el embrujo de la televisión. Según ha dicho en algunas entrevistas, antes había sido invitada a dirigir episodios en la pequeña pantalla (de hecho, la saga vampírica de True Blood de la propia HBO fue una de esas propuestas), pero, fiel a su principio de hacer un trabajo de autor, prefirió escapar de esa tentación para desarrollar un proyecto con todo su control.

Los protagonistas pasan por diferentes ciclos en su acercamiento. Foto: HBO

En Foodie Love uno puede llegar a sentir que esa experticia alrededor de la comida no es sino una excusa. Sin embargo, se puede aprender un poco más del café, del ramen y de otras propuestas y culturas gastronómicas en Roma, París y Tokio.



“Realmente empecé a pensar en una pareja... Gente con sentido del humor, gente que tiene un pasado”, recalcó la realizadora en una entrevista para la revista digital serializados. com.



“Ese momento cuando tienes ya treinta y cinco, cuarenta, y te das cuenta, por fin, de que no sabes nada de la vida y que parece que nunca vas a saber nada, ¿no? Y cómo te relacionas con los demás. No es ya una cuestión de: ‘Voy a entrar en Tinder para follar’. Sino que entras en otro tipo de aplicación para conocer a gente que, al menos, comparta algo contigo, tenga tu mismo sentido del humor, tus mismas aficiones, aunque no exactamente tu punto de vista sobre la vida.



La aventura de Foodie Love se sirve a fuego lento y se mastica suavemente. No se acelera y, aunque expone tensión sexual, apuesta más por la sensualidad y lo complejo que es conocer y dar espacio a nuevas personas.

