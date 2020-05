Si tiene HBO, estos son los estrenos para no perderse en junio 

Para el mes de junio HBO y HBO Go decidió apostar por un halo de nostalgia, acción, una dosis de stand-up hasta una historia que explora el tema del consentimiento sexual en la actualidad, entre otras temáticas.

Veronica Mars

En la pudiente comunidad costera de Neptune, los ricos y poderosos hacen las reglas. Son dueños del pueblo y harán lo que sea para que sus secretos sucios se mantengan… secretos. Desafortunadamente para ellos, existe Veronica Mars, una intrépida investigadora privada dedicada a resolver los misterios más difíciles de Neptune. Se podrá ver desde el 5 de junio, a las 7 p.m. por HBO

La serie es protagonizada por Kristen Bell. Foto: HBO

Trackers

Un 'thriller' ambientado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Foto: HBO

Filmada enteramente en Sudáfrica, entrelaza hábilmente tres hilos de la historia en un sofisticado thriller ambientado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en una conspiración violenta involucrando el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional. También se podrá ver desde el 5 de junio en HBO Extreme.

Momma, I Made It!

Yvonne Orji en escena durante su Stand -Up Comedy. Foto: HBO

La comediante y actriz Yvonne Orji (de la serie Insecure) habla de su orígenes nigerio-estadounidenses en su primer especial de comedia, que se emitirá el l 12 de junio exclusivamente en HBO Plus y HBO GO, a las 7 p.m.

I May Destroy You

La vida amorosa y las relaciones en un contexto de equiidad, poder y explotación. Foto: HBO

Creada, escrita, producida y protagonizada por Michaela Coel esta es una serie que analiza el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace una distinción entre liberación y explotación. Llega el 5 de junio, a las 9 p.m. por HBO.

Perry Mason

Perry Mason cuenta con la actuación de Matthew Rhys Foto: HBO

La nueva versión de una clásica serie judicial revela los orígenes del abogado defensor criminalista, quien afronta uno de los casos más difíciles de su carrera. La búsqueda de la verdad, confrontará a Mason con una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención.Se estrenará en HBO, el 21 de junio, a las 8 p.m.



I’ll Be Gone in the Dark (documental)

La historia de un asesino en serie. Foto: HBO

Una serie de seis episodios, inspirada en el libro homónimo de Michelle McNamara, que expone la investigación sobre el depredador que ella denominó como “el asesino de Golden State”. Se verá por HBO, el 28 de junio a las 9 p.m.



CULTURA

