‘La muchacha que limpia’: una madre que entra al universo criminal

Una mujer que se dedica a la limpieza no parece un personaje original para una serie. Es una figura cotidiana que surge de un contexto doméstico y rutinario como para ser protagonista de una trama llamativa. Sin embargo, eso es quizá lo que más atrae: una situación que no requiere mayor explicación permite engancharse en una trama mucho más oscura: el crimen organizado.

‘Sin manchas, no hay crimen’, anuncia el cartel promocional, en el cual se ve a una mujer y madre, Rosa, quien padece un TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) por el orden y la limpieza. Esta habilidad le será útil en su nuevo trabajo, con el que podrá pagar la operación de su hijo en el extranjero. Una realidad cotidiana que cabe perfectamente en cualquier lugar de América Latina.



Rosa (Damayanti Quintanar) necesita juntar una importante suma de dinero para operar a su hijo. Por ello mantiene dos trabajos: uno en una fábrica de químicos y otro como personal de limpieza en la casa de los Valladares, una de las familias más ricas de la ciudad. Será este empleo el que la ponga en el lugar y momento equivocados para salvar su vida y conseguir los recursos. Gracias a su habilidad y obsesión por la limpieza, Rosa se convierte en un valioso recurso para una red de impunidad y asesinatos, adentrándose cada vez más en este universo de crimen y buscando idear un plan que cambiará las reglas del juego.



No cualquier productora está detrás de esta serie. HBO ya presentó el tráiler oficial y su fecha de estreno: el domingo 20 de junio a las 10 p. m, exclusivamente por esta plataforma.



El elenco será encabezado por Damayanti Quintanar, quien también ha participado en la serie biográfica de Juan Gabriel: Hasta que te conocí (2016), o como Yolanda Saldivar en El secreto de Selena (2018), entre otras. También se suman otros actores como Gustavo Sánchez Parra, Ana Layevska y Alexis Valdés. La serie es una producción de BTF Media, con la participación de Daniel Posada (El Chapo, Tijuana) como showrunner, y Felipe Martínez Amador (Historia de un crimen: Colmenares, Cumbia Ninja, 2019) y Albert Uria (Any Day Now) como directores.



No es la primera vez que esta historia será contada. La apuesta de HBO en esta serie mexicana es una adaptación del exitoso thriller policial argentino 'La chica que limpia' (2017), que tuvo un gran reconocimiento en el mundo: una mención especial de Directores de Obras Audiovisuales para Televisión (Doat) a la dirección y fue preseleccionada para los International Emmy Awards. La cadena Fox también está trabajando en la versión estadounidense, que se llamará The Cleaning Lady, con algunos cambios.



REDACCIÓN DOMINGO