En la serie 'The Third Day' HBO se mete en un nuevo terror psicológico

Jude Law se ha desprovisto de toda su energía de galán o de personaje poderoso frente a las pantallas para afrontar el reto de 'The Third Day', la nueva apuesta de HBO, en la que aparece más vulnerable y complejo que en muchos de los papeles que antes se le ha visto en el cine o la televisión.

Quizá cuando interpretó a un pontífice un tanto revolucionario en The New Pope revelaba una energía extraña e irónica, pero en The Third Day expone a un personaje profundamente afectado y que encierra algo muy peligroso.



En esta miniserie, que se estrena el 14 de agosto a las 8 p. m., Law se convierte en Sam, un hombre que parece escapar de una herida emocional y termina encontrando una pequeña isla paradisíaca ubicada frente a la costa británica, a la cual solo se puede acceder a través de un camino estrecho que tiene un aspecto surrealista.



Cuando Sam llega a la isla, los conflictos comienzan a revelarse poco a poco. Sin adelantar detalles, lo que el personaje encuentra es una inusual comunidad que convive entre ciertos rituales ancestrales y una disfrazada amabilidad rural.



La evidencia de los peligros en este thriller hace que sus protagonistas adquieran una actitud intensa, pero lo más importante de esta apuesta televisiva es que Sam no es el único que va a sufrir las consecuencias de ir a esta isla, que pueden ser la respuesta a un cambio necesario o el motor de nuevos dolores.

Realmente, 'The Third Day' tiene un estilo narrativo que para HBO cumple con el título de ser considerado novedoso, pues es una serie que desarrolla su arco narrativo en dos historias diferentes.



La de Sam lleva como título Verano, y hay otra, llamada Invierno, protagonizada por Naomie Harris, quien ha actuado en las más recientes películas de James Bond y aquí se convierte en una madre que busca otro aire y decide aventurarse a la isla.

Naomie Harris protagonista de la serie. Foto: HBO

No en vano, los creadores de la miniserie han desarrollado su carrera en el teatro con la compañía Punchdrunk, especializada en ofrecer experiencias inmersivas al público.



“Será algo muy interesante, además de una experiencia nueva para el espectador”, adelanta Jude Law en una charla vía zoom con EL TIEMPO.



“Creo también que esta serie plantea algo a lo que los protagonistas se deben exponer, en contraste con lo que han vivido por fuera de la isla. Otro estilo de comportamiento y de aislamiento de vida social y de interacción que aparece en el peor momento”, añade Law.

“Pero hay también una interesante contradicción en todo esto –agrega Katherine Waterson, quien se convierte en una compañera de aventura para Law en la ficción–.

“La soledad podría ser interna, pero realmente la experiencia en ese espacio no lo es si lo miras a fondo. De alguna manera Sam y mi personaje (Jess) comienzan a sentir que pueden abrirse un poco más, y el estrés de su otra vida se transforma”.

Pero no hay que dejarse engañar, The Third Day encierra algo turbio que el propio Law define como una “experiencia de tristeza y dolor, que se remite a una especie de experiencia paranormal, violenta y dolorosa”, recalca el actor.



Lo mismo piensa Naomie Harris, quien recuerda con emoción la primera lectura que hizo de la historia.“Tuve como una voz gritando en mi cabeza: ‘Qué haces ahí, sal de eso’ ”, haciendo referencia a la experiencia que vive su personaje en la historia.

Harris interpreta el personaje de Helen, una madre que comprende su papel cuando termina siendo parte de la comunidad isleña.

“Ella quiere a sus hijas y afronta algo que pone en un nuevo nivel su amor por ellas. (...) ¿Qué harías por salvar o cuidar a tus hijas? Es una especie de amor maternal que puede llegar a expresarse de una manera muy fuerte o con cierta fiereza”, adelanta.

Jude Law vive una experiencia aterradora Foto: HBO

“La tensión es lo más importante dentro de toda la trama, captura las emociones y, sobre todo, las motivaciones por las cuales los personajes se van dejando llevar por el embrujo de la isla”, acota la directora Philipa Lowthorpe, quien insiste que, más allá del temor intrínseco, la experiencia de la miniserie y su episodio en vivo son dos elementos que la hacen imperdible.



“No sé si esto sea el futuro de la televisión, pero es una manera de jugar con otras cartas y marcar una narrativa que les ofrezca trucos nuevos para afrontar la historia” .



Para los más conservadores o puristas en cuanto al suspenso o el terror psicológico, la serie se acerca mucho a los relatos de sectas, secretos y símbolos que dan cuenta de saberes pasados, y una especie de juego de pistas falsas y momentos de violencia contrastados con un retrato de venenoso humor y locura.



“La naturaleza en sí misma los afecta mucho, es como si cada espacio tuviera vida y los llevara a algo, desde una perspectiva religiosa, es como si entraran a un lugar en el que quisieran encontrar algo como Dios o una respuesta; así de fuerte es el alma de esta serie”, finaliza el guionista Dennis Kelly.



