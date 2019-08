Así es la comedia de religiosos millonarios con dilemas morales

Hay una escena muy diciente acerca del alma que encierra la comedia 'The Righteous Gemstones'. Un 'jet' privado con el nombre de El Padre, otro bautizado como El Hijo y, claro, un tercero denominado Espíritu Santo.

En esas aeronaves de lujo viajan los protagonistas de esta producción que analiza, con un humor muy particular, la vida de una familia de predicadores evangelistas millonarios que multiplican la palabra de Jesús a través de la televisión.



La historia va de la mano del comediante Danny McBride, uno de los artífices y protagonista de esta producción; junto a las estrellas cinematográficas John Goodman, Adam Devine, Edi Patterson y Cassidy Freeman.

“Esta es una historia que en realidad toma como punto de partida todo ese elemento grandilocuente de esos guías religiosos que hemos visto por la televisión. Pero creo que está más conectada con los conflictos y retos de una familia muy particular que, a pesar de sus defectos, tiene la fe como motor de todo”, reflexiona McBride, en una charla con EL TIEMPO, dejando claro que no se trata de una producción que haga algún tipo de mofa a una creencia en particular.



Eso va quedando claro conforme pasan los minutos de su primer episodio, que se estrena este domingo a las 9 p. m. por HBO. “Nuestro objetivo no era juzgar a ninguna religión, pero el foco de la historia era ver esta familia en un plano más profundo y, a la vez, más excéntrico”, recalca McBride.



“Es más acerca de cierta hipocresía, dentro de una gente que cree que está haciendo algo bueno, pero afronta situaciones que ponen a prueba esa intención”, agrega. La serie muestra a miles de personas hipnotizadas ante el carisma, las luces de neón y el montaje visual –que superaría a cualquier concierto de estadio– de unos Gemstones que parecen caricaturas de una cierta inmadurez atrapada en el cuerpo de unos adultos.



Los hermanos y el padre son incorrectos, se esconden en su despampanante mansión y parecen no tener otra tarea que rezar, hacer un espectáculo y vivir mejor que todo el mundo.

Sin embargo, todo se complica cuando Jesse Gemstone (McBride), el más grande la familia después del padre, tiene que afrontar una situación que pondría en tela de juicio esa imagen intachable que forjó frente a las pantallas y en las jornadas de evangelización por todo el mundo.



“Creo que, sin dar mucha vuelta, se trata de un juego de humor muy fino que intenta llegar a la redención”, cierra John Goodman, quien dice que todos ellos podrían ser la mejor imagen de un comercial de cereales.



Con la ropa quiebran toda regla. Parecen estrellas de rock de otra época, al estilo de un Elvis Prestley o de, como lo precisa McBride, una banda de mafiosos (por su pinta, no por sus acciones) de Memphis en 1967.



“Siento que todo se gestó a partir de una fusión de un montón de titulares que habíamos visto sobre celebridades en desgracia y atletas venidos a menos. Tomamos lo mejor de ellos. Creo que cuando hicimos el episodio piloto estaba rondando un video viral de un pastor de una megaiglesia hablando de su avión”, recuerda Danny McBride.



“Pensamos: ‘nosotros acabamos de hacer eso... Nos copiaron, pero nosotros tenemos tres aviones”, bromea McBride, antes de lanzarle una mirada a su compañero Adam Devine. “También nuestras piedras preciosas son mejores”.

La sátira despega luego de conocer un poco más a los personajes, pero a la vez se siente que hay algo un poco dramático y doloroso que consigue un buen sabor con la comedia.



“El tema de la religión no trata de dar respuestas, sino de ayudar a entrar en la loca vida de esta familia, conocer cada capa de sus comportamientos”, explica Edi Paterson, quien interpreta a la hermana de la familia, Judi Gemstone, una mujer que parece estar luchando contra la sombra que han plantado sus hermanos y cierto patriarcado en el ejercicio religioso que todos desarrollan. Sin embargo, promete ser uno de los personajes que puede incrementar sus niveles de poder dentro de la ecuación, conforme las cosas se complican en la vida de sus familiares.



“Hay un descontrol que hace un buen contraste en toda esta locura”, reconoce Paterson, quien no tiene más que halagos para Danny McBride y el equipo creativo de la serie. “Danny es maravilloso y grandioso, pero es un tipo demasiado inteligente y fue una locura totalmente divertida crear este ambiente”, recalca la actriz.



Lo cierto es que entre chiste y chiste, The Righteous Gemstones es realmente un trazo de humor que suele acariciar ciertas cosas retorcidas, pero sin llegar a salirse del camino; tocando cierta seriedad, pero sin caer en melancolías, y al final parece una pieza muy estilizada en su afán de sorprender mostrando personajes, a veces excéntricos y mundanos, pero a la vez con una fe a prueba de todo.



"Es acerca de padres, hijos, hijas y relaciones, cuando las cosas están podridas y qué tan rápido se vuelven malas. Si no tienes una base sólida de fe o una creencia en algo más grande, cuando las cosas van mal puedes tener muchos problemas para intentar hacer lo que crees que es correcto”, reflexiona John Goodman.



