HBO dispara su audiencia al 40 % durante la cuarentena

La plataforma de entretenimiento HBO, creadora de "Game of Thrones" y "Westworld", aseguró que su audiencia ha aumentado el 40 % desde el 14 de marzo, fecha en la que comenzó el confinamiento en los hogares para un gran número de ciudadanos por la crisis del coronavirus.



De acuerdo con el servicio de "streaming", durante la última semana se han incrementado notablemente las visitas respecto a las cuatro anteriores, llegando a marcar el mayor número de accesos desde que HBO emitió el final de "Game of Thrones" el pasado año, una de las series más vistas en la era de la televisión por internet.

Además, en estos últimos días la "visualización compulsiva de series" -concepto con el que HBO se refiere al consumo de tres o más episodios seguidos- creció el 65 % en comparación con las cuatro semanas anteriores.



También ha subido la audiencia del canal de televisión tradicional de HBO en EE.UU., como el resto de cadenas, durante la cuarentena que afecta a más de un tercio de la población del país.



Sin embargo, con gran parte de EE.UU. en cuarentena, al igual que numerosos países de Latinoamérica y Europa, HBO no ha destacado que haya aumentado el número de suscriptores en los diferentes mercados.



Por lo que parece que estaría registrando más audiencia pero de abonados ya existentes, en lugar de sumar nuevos adeptos.



La nueva temporada de "Westworld", estrenada la semana pasada, es el contenido más visto en HBO, junto con "Euphoria" que ha doblado sus datos.



Otras producciones, algunas ya finalizadas, que han visto duplicar su número de seguidores son “Big Little Lies,” “Chernobyl,” “Game of Thrones” y “His Dark Materials".



El consumo masivo de contenido por internet durante el confinamiento ciudadano por el COVID-19 ha obligado, incluso, a que las autoridades soliciten a algunas plataformas reducir la calidad de sus contenidos para evitar que se sobrecarguen las redes.



Por ejemplo, Netflix y Amazon Prime Video han anunciado que tomarán esa medida en medio de la cuarentena por el virus. La actual pandemia del COVID-19 ya deja en el mundo 372.757 contagiados, mientras que los fallecidos son 16.231 (1.579 más que en la jornada anterior), según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



