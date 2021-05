El regreso de Anakin Skywalker a sus 40 años

Hayden Christensen, el actor de la icónica Star Wars, celebra sus 40 años tras anunciar su retorno en el imperio: volverá a protagonizar a Anakin/Darth Vader en la serie Obi-Wan Kenobi.

“Difícil de ver es. Siempre en movimiento el futuro está”. El maestro Yoda no se imaginaría que el futuro de su mundo seguiría aumentado fanáticos después de más de cuatro décadas de su primera edición. Este mes, Obi Wan Kenobi, una de las series del universo de Lucasfilm más esperadas, iniciará grabación, y el icónico Darth Vader (o Anakin Skywalker) volverá a ser protagonizado por Hayden Christensen, un anuncio que coincide con la celebración de su cumpleaños.



Antes de percibir la fuerza en él, el actor canadiense de sangre danesa, sueca e italiana nació en Vancouver el 19 de abril de 1981. Tras acompañar a su hermana a un casting para un comercial, fue descubierto por uno de los directores, y a los siete años inició su carrera en la actuación. Fue en el cine de terror fantástico donde dio su debut, lo que para algunos podría dar un signo de sus primeros acercamientos al lado oscuro. Siguió en otros papeles de reparto como En la boca del miedo (1994); Las vírgenes suicidas (1999), el debut de Sofia Coppola; y The Hairy Bird (1998).



Fue en el año 2000 cuando tuvo mayor reconocimiento con la serie de televisión Tierras altas (2000), en la cual representó a un joven con problemas de adicción a las drogas en una escuela. Pero en La casa de mi vida (2001) hizo el papel que lo lanzaría al estrellato, y no solo de la estrella de la muerte. Por este papel obtuvo una nominación al Globo de Oro, SAG Awards, y en el National Board of Reviews como mejor actor de reparto. También encontró favor en los ojos del director George Lucas, quien por ese entonces buscaba crear la precuela de la trilogía de Star Wars que ya tenía gran fama.

En una entrevista, Lucas explica que vio en el rostro de Hayden, quien tenía apenas 19 años, el lado oscuro que necesitaba el personaje, así como la química que tenía con la actriz Natalie Portman, quien protagonizó a la reina Padme Amidala. Así fue como tras 400 candidatos, incluyendo el mismo Leonardo Dicaprio, Christensen superó todos los filtros y fue elegido como Anakin en los episodios Star Wars: Episodio II: el ataque de los clones y Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith. El rodaje total inició en junio del año 2000 y terminó en septiembre de 2003. Este papel le ameritó una fama absoluta, aunque no lo eximió de algunas críticas negativas, al punto de recibir dos premios Razzie como peor actor de reparto en aquella época.



No obstante, recibió nominación en los Teen Choice Awards como mejor actor drama/acción, y se llevó el premio a mejor villano en los MTV Movie Awards en el 2006. También fue nombrado en People Magazine’s como una de las 50 personas más bellas y en Teen People’s una de las ‘25 estrellas más calientes menores de 25 años’.

Su carrera posterior

Tras convertirse en un ícono de la saga, participó en otras cintas que no le valieron mayor reconocimiento, pero lo codearon con grandes actores. Entre el episodio ll y lll de Star Wars, trabajó en El precio de la verdad con Billy Ray, sobre la historia de un periodista que inventaba sus reportajes, Stephen Glass; también participó en Awake en 2006 junto a Jessica Alba. En 2007 trabajó en la cinta Jumper con Samuel Jackson, con quien luego estuvo en tres cintas más, y donde conoció a la actriz Rachel Bilson, su esposa durante una década y la madre de su hija nacida en 2014.



También tuvo otras colaboraciones en dúo como con Nicolas Cage (2014), o Bruce Willis (2017). Hace pocos años trabajó en una producción argentina llamada El último hombre, y en Little Italy (2018), una comedia romántica que coprotagoniza con Emma Roberts.



Sin embargo, después de 2008, el actor se fue alejando gradualmente de Hollywood y empezó otra vida. Según le contó a Toronto Star en el 2008, compró una granja a las afueras de Toronto para ser ganadero. “Supongo que sentí que tuve algo maravilloso en Star Wars que me brindó todas esas oportunidades y que me dio una carrera, pero sentí como que me lo habían puesto un poco demasiado en bandeja”, contó el actor en 2015, según Los Angeles Times.

Retorno a ‘Star Wars’

En 2017 el actor estuvo presente en la celebración del cuadragésimo aniversario de la primera película de la saga (1977) y recibió aplausos del público cuando subió al escenario junto a Ian McDiarmid, interprere de Darth Sidious. Pese a las críticas que tuvo hace unas décadas, el reciente anuncio sobre su retorno fue elogiado por los fanáticos, una espera que se veía desde que empezaron a salir las nuevas presentaciones de la original saga en 2013.



La miniserie Obi-Wan Kenobi tendrá lugar 10 años después de los eventos situados en La venganza de los sith, entre el episodio lll y el IV. Por eso, veremos al actor en el papel de Vader a pesar de que poco sabemos de su trama, se sabe que veremos a un Darth Vader en su papel definitivo del lado oscuro y en la soledad del maestro Jedi Obi Wan kenobi, también protagonizado por el original de las precuelas Ewan Mcgregor, tras ser testigo del exterminio de sus compañeros jedi. También se han expuesto algunas imagenes de los primeros decorados de la serie en una aldea desértica.



Será dirigida por Deborah Chow, quien dirigió algunos episodios de la exitosa serie The Mandolarian y el guión estará a cargo de Hossein Amini. Su elenco fue anunciado el 29 de marzo y también contará con Joel Edgerton, Sung Kang, Rubert Friend, entre otros.



Según rumores de Bounding Into Comics, Darth Vader aparecerá en ocasiones sin su casco, para poder ver el rostro del actor. La miniserie apenas empezó a grabarse este mes tras algunas interrupciones por presuntos problemas de guión y la pandemia, se espera su lanzamiento para el 2022 en la plataforma de streaming Disneyplus.



“Fue un viaje increíble interpretar a Anakin Skywalker. Por supuesto, Anakin y Obi-Wan no estaban en los mejores términos cuando los vimos por última vez ... Será interesante ver lo que una directora increíble como Deborah Chow tiene reservado para todos nosotros. Estoy emocionado de volver a trabajar con Ewan. Se siente bien estar de regreso” dice Hayden.

