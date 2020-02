Hay televisión con cabeza / El otro lado

La televisión con cabeza pone a pensar, evita el videoclip y el aplauso del directo y gana la conversación con ideas. Y para esto es que debe estar, al menos, la televisión pública. Cuatro ejemplos para ser tenidos en cuenta.

Telepacífico. La serie documental #AutonomiasTerritoriales, realizada en las comarcas indígenas del departamento del Cauca que contó desde abajo y con los saberes de los que habitan la tierra cómo es que es eso de la explotación minera en comunidades indígenas, los modos como desde las comunidades ancestrales se “revitalizan” los espacios en perspectiva de la vida, las maneras que desde siempre las comunidades de la tierra han hecho real eso de la soberanía alimentaria, y lo más importante, sobre cómo los indígenas han sabido ser, desde siempre, “sembradores” y “cuidadores” del agua.



Esta serie privilegia el documental y los saberes ancestrales y se emite en horario que importa: 6:30 de la tarde. Muy bien por Telepacífico y su compromiso con las comunidades que nos constituyen en lo indígena y afro.



Canal Capital. Relatos retorcidos es un ‘thriller’ histórico que nos cuenta momentos de la vida cotidiana en la Bogotá del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero para que no nos aburramos, se hace ficción y se le pone suspenso al asunto.



Son 12 capítulos que nos narran los escondrijos cotidianos de nuestras guerras y revoluciones.



En medio de la gran historia oficial pasan sucesos que explican mejor de lo que estamos hechos como una conspiración que casi acaba con la vida del Libertador, la extraña muerte de un poeta y un fratricidio que aterró a la ciudad. Historietas que nos recuerdan que en lo cotidiano estamos hechos de esas violencias que no nos dejan ser en paz, y que no somos tan buenos como creemos. Muy bien por Canal Capital y sus intentos de ficción.



Señal. Hay Festival. Este festival pone a conversar a la literatura, los libros, el arte, la cultura, el periodismo y la política. Se hace cada año en Cartagena. Y es un acontecimiento de la conversación bonita. Un homenaje a las cabezas con ideas. Un espectáculo de la inteligencia en horizontes de lo humano.



Este año, Señal Colombia transmitió en directo esas conversaciones y permitió que los que no fuimos, fuéramos testigos de que cómo intentamos de hacer sentido en este mundo del caos y el cinismo sin memoria ni futuro.



El directo desde la cultura es un bien público de Señal Colombia. Ojalá sigan más acontecimientos de masificar la conversación con ideas y de la cultura en diversidad.

Periodismo. Este 9 de febrero celebramos el Día del periodista en Colombia, el día del periodismo súbdito, ese que fundó el virrey, al servicio del establecimiento y las elites. Pero, no importa, siempre habrá medios y periodistas que hacen de este oficio un lugar del disenso, una experiencia de control de los poderes, una lucha por el relato de la historia. Para esos periodistas y medios felicitaciones.



