Este 26 de enero se inició el Hay Festival, que cumple 18 años, en Cartagena, Colombia. En la apertura del festival, el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, conversó con el cineasta Fernando León de Aranoa sobre su extraordinaria carrera y, en especial, sobre 'Sintiéndolo mucho', documental acerca de la última década del gran músico Joaquin Sabina, que además se proyecta en el festival tras la charla.



(Puede interesarle: Fernando León de Aranoa: cine para los marginados)



La charla contó con la aparición, de forma virtual, del músico español, quien habló de su amistad con León y de lo que significa para él su cine. "Es un maestro absoluto", dijo.

Fernando León de Aranoa (España), director de cine y guionista, es uno de los creadores fundamentales del cine español contemporáneo, autor de películas como 'Barrio', 'Los Lunes al sol', o 'El Buen patrón' (recomendada, entre otros, por Barack Obama).



Sus películas han sido galardonadas en festivales internacionales y ha trabajado con actores y actrices de la talla de Javier Bardem, entre otros. Interesado en la realidad social, apoyándose en guiones y diálogo muy característicos, ha dirigido además un documental sobre el movimiento zapatista en México (Caminantes, 2001). León es autor de libros literarios como 'Aquí yacen dragones'; además, fue el guionista de películas como Fausto 5.0.

Conversatorio entre el cineasta español Fernando León de Aranoa y Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO., al inicio del Hay Festival 2023 en Cartagena. Foto: César Alandete

Coversación sobre amistad y cine con Fernando León de Aranoa

La charla se inició con una pregunta del Director de EL TIEMPO de ¿cómo había sido conocer a Joaquín Sabina? Entonces el cineasta contó que había sido Sabina quie había propuesto una reunión para conocerlo, pues el músico estaba maravillado con dos de sus producciones: 'Barrio' y 'Los lunes al sol'.



"Lo recuerdo como un privilegio para alguien a quien le ha gustado tanto siempre su arte, su música, su escritura", dice el español. Y agregó: "En buena medida, el documental significa la oportunidad de compartir con el espectador lo que yo he sentido siempre como un privilegio, que es la cercanía a la conversación de Joaquín."



El músico y el cineasta se conocieron hace 20 años. En la cena, Joaquín Sabina llegó con algunos de sus libros para que León de Aranoa se los dedicara, a lo que el este le constó que el honrado era él al tener la oportunidad de conocer a su músico admiardo desde joven.



Entonces Mompotes resaltó que entre Sabina y León de Aranoa había una amistad que se nutre de la admiración mutua. Además, menciona a otro de los grandes allegados a Fernando León: el español Javier Bardem, ganador del Premio Óscar (2007) al mejor actor de reparto por su papel como el psicópata asesino Anton Chigurh en 'No Country for Old Men'.



¿Es cierto que Fernando León estaba parado en una esquina de Las Vegas, en Estados Unidos, alguien le gritó desde un automóvil y resultó siendo el actor? El cineasta responde que sí, que Bardem llegó con unos amigos y lo "rescató". Se encontraba haciendo la documentación para un proyecto, pero ya deseaba irse de la ciudad estadounidense para México. Compartió con ellos varias horas hasta su vuelo al día siguiente, a las 5:00 a. m.



Relata que, hasta ese momento, no se conocían. Sabían del trabajo de ambos, pero no habían establecido una relación de amistad. Más adelante, Bardem se convirtió en Santa, uno de los personajes centrales de 'Los lunes al sol, un largometraje sobre el desempleo que se estrenó en 2002. Además, participó en 'El buen patrón' (2021), otra producción de León.

Su más reciente documental relata la vida del compositor y cantante Joaquín Sabina. Foto: Fernando Marrero

¿El cine tiene que ser 'comprometido'?

Por abarcar asuntos de crisis sociales y económicas, algunos aseguran que León es un representante del 'cine comprometido'. ¿Piensa que el cine tiene que ser así? Para el director español, las personas deben hacer el cine que deseen: "Una forma de compromiso con el cine es hacer el que realmente deseas hacer, sea este del género que sea", dice.



Sobre si el humor es el mejor camino para abarcar esos temas, el español dice que no lo siente como una imposición al relato ni como una herramienta, sino que "simplemente deja que fluya". Y recalca que el humor es inveitable e inherente a la vida.

Mientras hablaban sobre 'Barrio' (1998) y cómo fue su vida de adolescente, el director dice que "la película intenta contraponer sus ilusiones -cómo imaginan los jóvenes que va a ser el mundo- y lo que la realidad tiene reservado para ellos. De ese choque, al final, surge el crecimiento y la maduración".



León de Aranoa afirma que, en la adolescencia, su vocación iba alineada con el dibujo y no con cine. Se había preparado para estudiar Bellas Artes, pero, por un error administrativo, no pudo presentar el dibujo en carboncillo que tenía listo. Así las cosas, llegó a una facultad de Comunicación y al cine. Entonces, se enamoró de la escritura de guiones.

¿Cómo es el proceso creativo de Fernando León?

Fernando León de Aranoa (España), director de cine y guionista, es uno de los creadores fundamentales del cine español contemporáneo. Foto: Getty Images

Mompotes menciona que, antes de embarcarse de lleno en las películas, León de Aranoa era cuentista.



Al respecto, el español cuenta que, en su juventud, trabajó para otros directores y que creyó que nunca iba a dirigir. Sin embargo, lo hizo en un cortometraje para probar si era capaz y, como se divirtió mucho, en sus palabras, siguió con las películas. 'Famila' fue la primera.



Dice que siempre ha sido muy importante para él sentirse tranquilo con el libreto y los personajes. Eso le da mayor seguridad.



¿Y por qué dejo de escribir literatura? Contesta que es por lo demandante que es el cine y por incompatibilidad de tiempos.



'Aquí yacen dragones' (2013) es precisamente un libro que escribió entre producciones cinematográficas. Durante la apertura del Hay Festival, se proyectó la lectura de Joaquín Sabina del primer texto, llamado 'Epidemia'. El músico, además, hizo una aparición en videollamada en la que habló de su amistad y halagó al cineasta.



"Además de un hermano, es un maestro absoluto", dice sobre Fernando León. Y lo califica como el mejor director de cine en español. "Es un hombre del Renacimiento en pleno siglo XXI", agrega, destacando su talento como dibujante y escritor.

Rodaje de 'Sintiéndolo mucho', el documental sobre Joaquín Sabina

León recuerda que fue un proceso intermitente de 13 años. Le tranquilizó que Sabina fue quien propuso que lo acompañara en la escritura de un disco con Benjamín Prado en ese entonces.



Dice que ser tan cercanos no lo hizo más difícil, como puede suceder a veces, sino que, en cambio, fue muy fácil, pues ambos estaban muy cómodos.



El cineasta afirma que en el documental hay escena "muy bonita" en la que se ve al gran músico cantando en lugares distintos a un estudio de grabación o un escenario. Para él, era importante que esta apareciera. En la conversación, también recuerdan una escena en la que Sabina está bañándose, lo que de muestra cuán cómodos estaban al grabar.



El nombre del documental, dice León, fue otro durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente quedó 'Sintiéndolo mucho', que es además una canción que compuso Sabina en honor a su amigo y al gran trabajo que estaba haciendo con la producción.

El músico Joaquín Sabina hizo una aparición especial en el Hay Festival. Foto: César Alandete

Antes de hacer la proyección en el Hay Festival, León y Sabina dijeron que esperaban que los espectadores no lloraran, pues es una escena que se ha visto en otras oportunidades. "Quiero que se rían", dice Sabina; León está de acuerdo.



El cineasta afirma que para él es importante transmitir las sensaciones que él tuvo al acompañarlo durante tantos años en el rodaje; también, dejar ver la personalidad de Sabina. Resalta que el músico no se toma demasiado en serio a sí mismo. "He tratado que el documental se parezca a él: que tenga humor, que tenga belleza, todo eso", cuenta.



"¿Cómo lograr una vida de ese tamaño de éxito sin tomársela tan en serio?", le pregunta Mompotes a Sabina. El músico contesta que el oficio de pararse en un escenario y que las personas paguen por ir a verlo, incluso en tiempos de crisis, es sagrado.



"Hay que tomarse el oficio de escribir las canciones y cantarlas completamente en serio, pero no hay que tomarse en serio a uno mismo; el oficio sí, yo no", concluye Sabina.

Al final de la conversación, hubo un espacio de preguntas del público para el cineasta. Después de eso, se proyectó 'Sintiéndolo mucho'.