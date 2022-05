Sebastián Martínez cuenta que antes de leer las dos primeras escenas de la nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe', estaba reticente a aceptar ser el nuevo Rafael Méndez. “Pero cuando vi el sentido del personaje no me hubiera perdonado no hacerlo, yo tenía que estar”.

Y habla, específicamente, de un hombre bueno, un poco fantoche, con sentido del humor, que se burla de sí mismo, que tiene actitud así las cosas le salgan mal y que sabe que algún día –lejano o cercano– la vida lo va a compensar.



Sebatián Martínez estará de nuevo en pantalla en esta nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe', realizada por RCN y Telemundo, que tiene este 9 de mayo estreno mundial y que por el canal colombiano se verá a las 9:30 p. m.



Méndez y todos los personajes que en el 2006 crearon Fernando Gaitán, Lina María Uribe y Andrés Burgos, estaban metidos en el universo de la venta de carros a través del amor de Alejandra Maldonado y Méndez, que nació luego de un accidente de tránsito.

(Tal vez quiera leer: La última jugada de un viejo espía llamado John Le Carré)



El protagonista, por ir de afán a tratar de hacer un negocio (se especializa en vender de todo especialmente a mujeres, sus clientas potenciales), y Maldonado, manejando muy rápido para llegar a su despedida de soltera, se cruzan en una carretera muy angosta y se estrellan. El carro de ella cae al vacío y él la rescata.



En esta nueva versión, los libretos estuvieron a cargo de Juan Carlos Pérez, que actualizó los personajes, conservando la esencia de cada uno.



Alejandra Maldonado –la doctora Maldonado– sigue siendo gritona (su característica principal), pero dice Pérez que ahora se vuelve la que más grita en la oficina de Ramenautos después del accidente del que le cuesta mucho recuperarse.



Carmen Villalobos es la actriz que interpreta a esta mujer que ha sido exitosa, educada en el exterior, muy exigente consigo misma y con su grupo de trabajo. La gerente comercial de Ramenautos a primera hora de la mañana “motiva” a su personal para las ventas y una de sus frases favoritas cuando los números no van bien es: “¿Es que no les gusta la plata o qué?” en tono superior alto.



'Hasta que la plata nos separe' tuvo una de las características de la escritura de Gaitán: la farsa. Y además de Méndez y la doctora Maldonado, personajes impactantes como La Pajarita, Marino y La Generala, entre otros.



“Esta Hasta que la plata los separe es al estilo de Juan Carlos Pérez, con mi forma de hacer humor, que es muy distinta a la de Fernando. Lo mío es más la comedia, buscando humor en las situaciones, pero, al mismo tiempo, planteándolas desde un universo posible”.



Libretista de producciones como 'Pobre Pablo', 'La Pola', 'Todos quieren con Marylin' y 'El fiscal', entre otras, estuvo muy cerca de Adriana Suárez, quien se encargó de reescribir Café, que ha tenido un gran éxito internacional, y que la libretista hizo muy enfocada en el universo femenino que se dedica al cultivo y comercialización del grano.



Lo anterior le sirvió mucho más para su actualización de personajes. Por eso, puso a Alejandra con dulzura antes del accidente, pero luego de este, al quedar coja, con una cicatriz en la cara y con muchas deudas porque su matrimonio se canceló, cambia su actitud.

(Le puede interesar: Obra de Andy Warhol se convertiría en la más cara del siglo XX)



Igual sucede con La Pajarita, que en la primera versión era muy celosa. Ahora, interpretada por la venezolana Juliette Pardau, “los celos llegan cuando ve que Méndez, su novio, el hombre con el que espera casarse, está mirando para otro lado: para el de Alejandra. Eso la enloquece”.



Agrega que le gusta mucho la personificación de Pardau, por el cambio que hizo tan rápido con respecto a su malvada Vivian Roldán de La nieta elegida. “Es muy interesante ver cómo le da vida a un personaje tan popular”, con una gran inteligencia paras los negocios, aunque muy poca en el planto emocional.



Pérez dice que esta reescritura de la telenovela le pareció un trabajo muy interesante. “El mundo de la venta de carros como tal no ha cambiado tanto, aunque hay otras formas de comprarlos, más facilidades. Ahora le pusimos tecnología, internet, con lo que se mueve este comercio y el planeta. En lo que no ha variado este universo es en que el carro sigue siendo el anhelo popular, que le da estatus a las personas”.



La pareja de protagonistas, agrega, le impacta, siente que ante la cámara cuentan muy bien la historia, porque hay mucha química. “Sebastián se asumió popular y yo creo que quienes vean la serie (que tiene 80 capítulos), lo amarán. Es churrito, inteligente. La gente podrá ver de otro modo cómo se van enamorando él y Alejandra y de qué cada uno se van enamorando del otro”.



En su momento, Pérez estaba en otros proyectos y no se vio completa 'Hasta que la plata nos separe'. “Eran los días en los que cuando una producción tenía éxito le pedían a uno más capítulos y eso me sucedió en el 2006”, dice.



Igual le pasó a Sebastián Martínez, que “tenía otros trabajos, pero oí hablar mucho de ella”.



Ahora, el actor, fanático de los carros y las motos, ha aprendido más, “especialmente sobre las personalidades tan distintas de los vendedores de estas empresas y eso también ha sido parte de la diversión”.



Para Pérez, otros dos personajes tendrán más exposición. El antagonista, Rubén (Gregorio Pernía), que aparecerá más que en la primera versión, y Marino (Julián Arango), que en el 2006 no mostraba tanta corrupción, pero que ahora se verá porqué realmente es tan ‘buen’ vendedor: porque todo lo que hacía ilegal para estar siempre en el primer lugar. “Quedó como el vivo a secas en la primera versión. Ahora desarrollamos más a fondo su personalidad y su forma de lograr sus metas con base en lo malo que vivimos en este país”.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Pérez, libretista. Foto: RCN



En el elenco también están Marcela Benjumea, Julio Sánchez Coccaro, Lorna Cepeda y Michelle Rouillard, entre otros, un grupo de actores que, dice Pérez, “ratifica el gran potencial que tenemos. Todos están conectados con sus personajes, es muy bueno verlos trabajar”.



Y confiesa que inicialmente pensó que reescribir el éxito de Gaitán no iba a ser demorado. “Pero se convirtió en un gran reto de dos años y medio. Me sacó canas, fue complejo. No es fácil hacer un remake, pero está en las posibilidades del audiovisual y es totalmente válido. En artes como el teatro se hacen versiones de los clásicos todo el

tiempo, adaptándolas, muchas veces, a la realidad del mundo que vivimos”.



De paso, quiere mostrar, a través de Méndez, que aunque Colombia es un país de corruptos, también tiene gente buena.



“Lo que hace Méndez, recoger a una persona accidentada en un choque en el que ambos tienen la culpa por la velocidad, no es lo normal y lo sabemos. Aquí mucha gente se vuela. Él busca cómo salvarla y ese es un ejemplo bello en una sociedad como la nuestra. Méndez es el mejor tipo del mundo”.