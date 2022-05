Traer novelas exitosas estrenadas hace años a la actualidad es una estrategia que le ha funcionado a muchas producciones. Las nuevas versiones de ‘Café con aroma de mujer’, ‘Azúcar’ y ‘Pedro, el escamoso’ han despertado la nostalgia de los televidentes y alcanzado buenas cifras de audiencia.



En 2022, el turno fue para ‘Hasta que la plata nos separe’, la cual fue estrenada en 2006 y será llevada a la televisión en una nueva versión en este año.

La producción, que conservará su nombre original, se podrá ver en los hogares colombianos a partir de este 10 de mayo por el canal ‘RCN’ a las 9:30 p. m.



Aunque la historia mantendrá su esencia, ninguno de los actores de la versión de 2006 participarán en esta ocasión, pues todo el elenco fue renovado por nuevos artistas. Aquí le contamos quién es quién.

'Alejandra Maldonado'

La gerente de Ramenautos tiene un accidente en el primer episodio a causa de una imprudencia de ‘Rafael Méndez’. El fatídico suceso la deja muy malherida en un hospital y le impide asistir a su casamiento.



Como dicha celebración no pudo concebirse, las deudas que tiene que pagar son muy altas, por lo que decide que el causante de su accidente de tránsito sea el que se encargue de estas.

Carmen Villalobos será la encargada de darle vida a esta mujer adinerada y malgeniada.



Villalobos ha sido conocida por participar en exitosas series como ‘Sin senos no hay paraíso’ (2008) y ‘Café con aroma de mujer’ (2021).



En 2006, la actriz Marcela Carvajal fue quien interpretó este papel que con el tiempo se fue ganando el corazón de los televidentes.

'Rafael Méndez'

El humilde vendedor, al que interpretará Sebastían Martínez, intenta mantener una vida tranquila que le permita sostener a su familia. Sin embargo, debido a una distracción mientras conducía tendrá que empezar a laborar como vendedor en Ramenautos para así pagar su deuda.



En la antigua versión, Victor Hugo Cabrera era el que le daba vida a este personaje. No obstante, luego de ganar un premio TVyNovelas como ‘Mejor actor protagónico’ por este papel, el actor decidió alejarse de las cámaras y dedicarse a ser maestro de ceremonias.

Según relató en el programa boliviano ‘Shop Night’, no quería ser partícipe de novelas relacionadas con el narcotráfico, pues no quería dar esa imagen a los latinoamericanos.



Martínez, por el contrario, no ha dejado de actuar. De hecho, ha participado en recientes producciones como la serie de Netflix ‘Pálpito’ (2022) y la novela ‘Pa’ Quererte’ (2020) de ‘RCN’.

'Vicky Pardo- ‘La Pajarita’'

A pesar de que casi todos los nombres permanecieron igual, algunos apellidos sí cambiaron, este fue el caso de ‘La pajarita’, quien ya no se llamará ‘Vicky Parra’ sino ‘Vicky Pardo’.



Con su famosa frase “Pajarito, cánteme”, Juliette Pardau será la encargada de llevar el romance a la vida de ‘Méndez’, además con sus berrinches y celos le aportará comedia a la telenovela.

Oriunda de Caracas, Venezuela, Pardue ha logrado abrirse camino en la televisión colombiana figurando en producciones destacadas como ‘El Chapo’(2017), ‘Falsa identidad’ (2018) y ‘La nieta elegida’(2021), además de ser coequipera con Martínez en ‘Pa’ quererte’.



Liliana González, quien era la actriz que le daba vida a este personaje, ha demostrado su apoyo al remake, afirmando que: “es una idea genial”.

'Luciano Valenzuela'

‘El príncipe azul’ o ‘el hombre perfecto’ es como llama ‘Alejandra Maldonado’ a su novio ‘Luciano Valenzuela’.



Este fue otro de los personajes de esta novela, al que le cambiaron su nombre de pila con respecto a la versión de antes.



Este hombre es el encargado de decirle a su prometida que tiene que correr con los gastos de la boda fallida, dado que fue por su culpa que esta no se llevó a cabo.

En 2022, su papel será interpretado por el famoso actor Gregorio Pernía, quien se ha ganado el cariño de los colombianos con personajes como ‘El coloso de Buenaventura’ en ‘La hija del mariachi’ (2006) y el narcotraficante ‘Aurelio Jaramillo’ en ‘Sin tetas no hay paraíso’ (2008) . Sin olvidar su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity' (2021).



Gustavo Ángel fue el encargado de dar vida a ‘Rubén Valenzuela’, como se llamaba antes, en la telenovela escrita por Fernando Gaitan.



Luego de haber sido partícipe de ‘Séptima puerta’ (2004) y ‘Los caballeros las prefieren brutas’ (2010), Ángel se dedicó a dar charlas sobre comunicación efectiva junto con la actriz Marcela Carvajal.

'La ‘Genarala’'

En el grupo de las vendedoras del concesionario se encuentra la ‘Generala’, un personaje feminista, socialista y sindicalista que intenta defender siempre los derechos de los empleados.



Interpretada en 2006 por Katherine Vélez y en 2022 por Marcela Benjumea, esta mujer radical está en busca de cualquier injusticia que se pueda cometer en la empresa.

Benjumea, quien viene de una familia de actores, es una reconocida intérprete bogotana que ha actuado como ‘Amalia’ en ‘Amalia: la secretaria’(2017), ‘Lizeth’ en ‘Amor sincero’ (2010) y ‘Doña K’ en la producción para Netflix ‘El robo del siglo’(2020).



Por su parte, a sus 51 años, Katherine Vélez sigue incursionando en el mundo del teatro y la actuación. Su más reciente papel fue como ‘Carmenza Suárez’ en el remake de ‘Café con aroma de mujer’, hecha por el mismo canal que transmitirá ‘Hasta que la plata nos separe’.

El ‘Dandy’

Fabian Rios, quien le dará vida a el ‘Dandy’ este año, ha actuado con varios de sus compañeros de pantalla en ocasiones anteriores, pues fue partícipe de toda la saga de ‘Sin senos no hay paraíso’ junto con Carmen Villalobos y Gregorio Pernía.



Su personaje será un vendedor adulador que está muy pendiente de convencer a sus clientes, en especial a las mujeres, de que su trato es el mejor del mercado.

Este papel fue llevado a la televisión en 2006 por el actor y exesposo de Carolina Cruz, Lincoln Palomeque, quien últimamente se ha visto envuelto en varios escándalos luego de haber anunciado su separación con la presentadora de ‘Día a Día’.

