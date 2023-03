Definitivamente las redes sociales son implacables con su demoledor crítica. Y 'La siretinta' ('The Little Mermaid'), una de los producciones más esperadas de Disney, que reveló hace pocos días su tráiler como abrebocas no salió muy bien librado.

'La Sirenita' cuenta la historia de Ariel, una bella y empoderada joven sirena, que siempre está pendiente de nuevas aventuras. Ariel es la menor de las hijas del rey Tritón. Su curiosidad por el mundo que la rodea e incluso el que se encuentra afuera del mar no tiene límites. Menos, cuando conoce a Eric, un jóven príncipe que le robará su corazón. Para alcanzar al Príncipe, Ariel llega al punto de hacer un pacto con la malvada bruja Úrsula, que le permitirá experimentar lo que es vivir fuera del mar, poniendo en riesgo el reino de su padre.



Desde que se lanzó el primer trailer del 'live action' de la ‘La Sirenita’, se ha generado una fuerte discusión en redes sociales sobre una supuesta inclusión forzada. Esto luego de que se revelara que la protagonista será Halle Bailey, quien es afrodescendiente.



El hecho ha generado opiniones divididas entre las audiencias en las diferentes plataformas digitales, debido a que para algunos la incomodidad que ha generado el personaje no es más que un racismo infundado por ver papeles protagónicos de actores blancos en la pantalla grande.



Entre las críticas, según el portal estadounidense sportskeeda.com, está la de comparar este nueva producción con un video de 'Spongebob Squarepants'.

Otros han comparado la producción con 'Avatar: The Way of Water', una de las películas más taquillera de todos los tiempos, que fue elogiada por sus impresionantes efectos visuales. "La película parece bastante realista y logró establecer estándares muy altos, convirtiendo a 'La Sirenita' en una desafortunada víctima de la comparación", explican los analistas.



Según sportskeeda.com, "los fanáticos dicen que la próxima 'Sirenita' parece aburrida y sin alma y la compararon con las películas de Marvel lanzadas a mediados de la década de 2010. En ese entonces, Marvel era famoso por sus terribles paletas de colores en sus películas. De hecho, algunos fanáticos sienten que se veía peor que el CGI en la película Sonic de 2019".



Por otro lado, algunos internautas apuntaron que no respetaba la imagen clásica de Ariel (blanca y pelirroja) que conocieron en las producciones animadas más conocidas. Otros iban directamente al punto de no sentirse conectados con la idea de una actriz negra en el papel. Bajo el acomodado anonimato que ofrecen las redes sociales no faltó quien aprovechara para lanzar mensajes de odio contra la joven.



“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, comentó una navegante digital..