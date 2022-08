Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo de la comedia como Hassam, se ha hecho conocer a nivel nacional por su particular manera de retratar algunas realidades socioculturales del país a través del humor y por su participación actoral en algunas películas colombianas, como ‘Agente ñero ñero 7 y 'Pa' las que sea Papá'.



(Siga leyendo: 'Elvis': sigue siendo el rey a 45 años de su muerte y una vida de película).

Su primera aparición en televisión la hizo en el programa 'Sábados Felices', dónde ganó gran popularidad por su personaje de ‘Rogelio Pataquiva’, una actuación que lo llevó a ser parte del elenco del show hasta 2017. De hecho, el día de su salida agradeció a los directores y compañeros de set por abrirle las puertas.

Más que hacer llorar la intención con esta historia es sensibilizar (...) deberíamos dar ese paso de hacer algo más que entretener FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, jugó un gran papel durante su participación en el reality ‘MasterChef Celebrity’ en 2019; a pesar de esto, no todo iba ‘viento en popa’ en su carrera en el mundo del espectáculo, pues una noticia sacudió su vida personal y artística de manera contundente.



Ese año fue diagnosticado con un mieloma múltiple, una especie de cáncer que afecta las células plasmáticas del cuerpo, y provocando debilidad extrema en la estructura ósea.



“Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más, publicó a través de un vídeo en sus redes sociales.



(Lea: El actor Ezra Miller pide auxilio: ‘Tengo problemas de salud mental’).

Facebook Twitter Linkedin

Película Sana que sana de Hassam Foto: Diamond Films

El humor para afrontar la enfermedad

Como siempre ha contado en sus diferentes plataformas digitales, se tomó el tema con la mayor seriedad posible, pero con humor para tratar de solventar el temor de la enfermedad.



En 2020, el comediante le comentó a sus seguidores que los “quería hasta la médula” insinuando que se encontraba realizando un proceso de trasplante de ese tejido para combatir su padecimiento.



(Artículos relacionados: Hassam: ‘Si no le hubiera mamado gallo al cáncer, estaría llevado’)



Después de un largo tratamiento y de mostrarse calvo a raíz de las quimioterapias, el humorista anunció a finales de 2020 que estaba libre del cáncer en una transmisión en vivo de Instagram.



“Me llamó la doctora, mi hematóloga, para hablarme de los resultados de la última biopsia y quiero contarles que salió limpia la médula, es decir, no hay mieloma”, acotó con notoria felicidad.

A raíz de haber superado la enfermedad, la celebridad ahora espera generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer a través de su nueva producción cinematográfica, ‘Sana que Sana’, una cinta dirigida por Juan Pablo Vásquez, y que tendrá como principal protagonista a ‘Rogelio Pataquiva’, personaje de Hassam.



"Más que hacer llorar la intención con esta historia es sensibilizar, siempre he sido un defensor de que quienes estamos en los medios artísticos o quienes tenemos un trabajo público deberíamos dar ese paso de hacer algo más que entretener", mencionó el artista en conversación con EL TIEMPO.



“Esta película es la posibilidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a los problemas y las adversidades y sacar la casta de la manera más divertida que hay, mamándole gallo al problema”, agregó.



(Le puede interesar: Academia se disculpa con Sacheen Littlefeather, quien rechazó Óscar de Brando).

Más noticias

‘Café’, el original, vuelve a la televisión desde el 16 de agosto

Hollywood quiere una nueva versión de la película más vista de la historia

'She Hulk': así se convirtió la prima de Hulk en una superheroína

Tendencias EL TIMEPO