El reconocido comediante Gerly Hassam Gómez Parra, luego de atravesar una serie de situaciones de salud y familiares, ha hecho declaraciones con respecto a su extensa carrera como humorista.

Hassam, recordado por sus personajes ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Próculo Rico’, o ‘Güevardo’, le respondió a un seguidor durante una sesión de preguntas y respuestas en las historias de Instagram de ‘Buen día, Colombia’, del canal RCN, en el que estuvo como invitado.

En el video, Gómez aseguró que volvería a la televisión siempre y cuando haya un proyecto que verdaderamente le llame la atención y que pueda desarrollar a plenitud su forma de hacer humor: "Cuando me paguen bien. No, mentiras. Cuando haya un proyecto que me guste y me llame la atención, donde pueda hacer lo que me fascina; que es hacer reír, dentro del estilo que a mí me gusta".

Eso sí, dejó claro que mantendrá el uso de las plataformas digitales, que le han funcionado bastante bien, aunque se mantendrá a la expectativa de alguna oferta por parte de los canales de televisión.

Su trayectoria como humorista

Hassam construyó la mayoría de su carrera como comediante durante sus dos etapas en ‘Sábados Felices’, programa del cual hizo parte desde el año 2004 hasta el 2017, para luego regresar en 2021.

Sin embargo, también ha participado en otras producciones, no sólo como comediante. En el año 2019, hizo parte del grupo de participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, en el que cumplió un doble rol de competidor y humorista.

También compitió en el reality de Caracol Televisión ‘El Desafío’, en las ediciones de 2015 y 2017.

Su debut como actor protagónico fue en 2015, en el largometraje ‘Guelcom tu Colombia’. También ha interpretado a su reconocido personaje 'Rogelio Pataquiva' en filmes como ‘Agente Ñero-Ñero 7’ y ‘Pa’ las que sea, papá’.

