'Mi cáncer no tiene cura', reveló el humorista Hassam

En medio de una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, Hassam contó detalles de su grave enfermedad, que le ha enseñado a sonreír y a ser agradecido.

Gerly Hassam Gómez, más conocido en el mundo de la comedia como ‘Hassam’, saltó al estrellato con sus distintos personajes humorísticos en un programa de televisión y, luego, en presentaciones en vivo.



Hace un año se conoció la noticia de que un grave cáncer afectó la salud del comediante. En repetidas ocasiones apareció en los medios contando sus avances y procesos médicos. Y en redes sociales, Hassam, que es muy activo, da mensajes de aliento con humor.



En la entrevista de la mañana de este miércoles 11 de marzo, Hassam le contó a Caracol Radio qué tipo de cáncer padece.



“Me diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado, porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, este especialmente no se puede”, confesó el humorista.

Asimismo, Hassam aseguró que los tratamientos médicos se han logrado gracias a una póliza que adquirió, para prolongar su tiempo de vida.



“Lo que se busca con los procedimientos que se han cumplido es prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el uno está bien”, dijo.



A pesar de los problemas, como su enfermedad y la muerte de su madre en agosto de 2019, Hassam ha seguido en contacto con sus seguidores en redes, como una manera de enfrentarse a sí mismo y sonreír ante las dificultades.



“Desde el principio decidí no aislarme de las redes sociales. Soy amante de que la gente esté conectada con lo que pasa. Hacer partícipe a la gente en redes, me pareció una buena razón para seguir conectado pese a todo”, compartió.



Además, Hassam agregó muy emotivamente que “la felicidad no es eterna. La felicidad son momenticos. Uno debe luchar es por la tranquilidad”.

Para finalizar, Gustavo Gómez le preguntó al comediante sobre lo que más ha aprendido en todo este proceso.



Hassam respondió que "el cáncer se puede ver como un inicio para empezar a agradecer si se puede desayunar algo, si se puede ver y respirar, inclusive levantarse. Si uno aprende a vivir agradecido, se puede sonreír mucho más”.



Por último, el humorista comentó que espera seguir haciendo humor, pero con un sentido y propósito.



“Tengo ya programadas unas presentaciones en abril. Antes de ser chistoso, soy un man muy creativo. Tengo muchas ideas y planes. Prefiero crear conciencia con humor”, afirmó.

