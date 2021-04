Hassam habla de su vida y de su regreso a ‘Sábados felices’

El martes pasado, Hassam volvió al estudio de Caracol donde se graba Sábados felices. Llegó como Gerly Hassam Gómez Parra, su nombre de pila, y luego de hacerse las pruebas de rigor y tener todas las medidas de bioseguridad, se sentó en la misma esquina en la que durante su “primer tiempo” en el programa, del 2005 al 2017, miraba los libretos.



“Allí también pensé, hace cuatro años, si aceptaba participar en MásterChef y en otros proyectos, si la iba a embarrar con esa decisión de irme o no”.

Cuando llegó el momento de grabar sus dos rutinas, que se podrán ver a partir de este 17 de abril, sintió el mismo poder y la misma energía del estudio. “Estaba intacta la energía así como la esencia. No había público por las medidas de seguridad de la emergencia. Tampoco estaban mis compañeros, salvo tres o cuatro, pero fue como si me hubiera ido ayer. Hasta los nervios fueron los mismos”.



A su memoria vinieron muchos recuerdos: la separación de su esposa en el 2017; luego, la muerte de su mamá y más adelante el cáncer que padeció en el 2019, un mieloma múltiple.



Fue, como dice, un tiempo para sensibilizarse en la dura realidad. Y reconoce que el motivo principal de su renuncia fue e mal molento que pasaba su matrimonio. Hizo muchas cosas, entre ellas, ser muy activo en las redes sociales, y además de participar en MásterChef, estuvo en un reality virtual del Canal Trece, a finales del año pasado.



Y fue precisamente en diciembre pasado cuando lo llamaron de nuevo de Caracol, para proponerle este regreso a Sábados felices. “Me preguntaron si estaría en mis planes volver. La verdad, que en esta época tan dura lo llamen a uno a trabajar es imposible decir que no, hay que agradecer la oportunidad”, dice.



Las rutinas que se verán incluyen a Hassam como sí mismo, sin sus personajes, “y aunque yo no soy tan chistoso digo las cosas de la vida con humor”.



Pero claro que también lo harán sus personajes Rogelio Pataquiva, Güevardo, Rafaela y Próculo Ricosin, entre otros, con lo que ha hecho felices a muchas personas.



Dice que en su primer tiempo en el programa logró mucha fama y reconocimiento, pudo conseguir cosas materiales, “viajar por todos los continentes, comer de todo, pero no era consciente de lo que quería de verdad. El objetivo era ganar programas cuando concursaba y luego que me dijeran que era el mejor. Pero ahora sé con certeza que lo importante es ser siempre una mejor persona”.



Por todo lo anterior, "regreso por un segundo tiempo. Acabo de cumplir 44 años y vengo a jugármela con toda los otros 45, con lo que sé hacer, a que además de mis personajes la gente vea a Hassam y a todos aquellos que van por la vida en sus luchas”.



Por lo pronto quiere que los cuentachistes estén por sus redes mientras se reactivan sus presentaciones, “porque hay muchas personas que buscan su oportunidad”.



La relación con su esposa va muy bien. Están juntos de nuevo. Se conocieron en la Universidad Distrital, donde el humorista estudió Lenguas Modernas. “Ella se aburrió de tanta soledad, pero hablamos de lo que estaba pasando, nos perdonamos y ahora trato de hacerla reír todo el tiempo, así como a mis hijas. Sus risas son muy valiosas para mí”.



En este tiempo y a raíz de su enfermedad, Hassam se dio cuenta de que muchos que se decían sus amigos no estuvieron “Se hizo el filtro. Siempre a mi lado están mi familia, mis cuatro hermanos, sus esposas y sus hijos, y mi amigo Jota”.



Seguramente este segundo tiempo de Hassam será muy fructífero. Tuvo cuatro años difíciles que le hicieron ratificar que hay que tener actitud y esperanza, y “pensar siempre que hay personas con más dolores y angustias que uno. Y también más luchadoras, con mucho que contar”.