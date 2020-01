Las macabras prácticas de Weinstein conocidas en juicio en su contra

Desde el pasado miércoles 22 de enero iniciaron las declaraciones de apertura en el juicio contra Harvey Weinstein y este jueves, en una de las salas principales del edificio de la Corte Criminal de Manhattan, se dieron a conocer detalles de los testimonios de las víctimas de violación por parte del reconocido exproductor de Hollywood.



Una vez en la corte, la fiscal de Nueva York, Meghan Hast, lo presentó ante el jurado como un depredador sexual que "violó, humilló y manipuló a varias mujeres, dejándolas traumatizadas durante años".

De acuerdo con las declaraciones obtenidas, Weinstein, de 67 años, se acercaba a sus víctimas con promesas de trabajo y las obligaba a tener relaciones sexuales.



Al recinto llegaron tres de las mujeres que denunciaron al magnate, entre ellas, la actriz de 'The Sopranos', una de las series más exitosas del productor, Annabella Sciorra, quien aseguró ser violada por Weinstein en varias ocasiones.



La fiscal Hast relató que luego de que Sciorra compartió un trago con el productor en un bar irlandés de Lowe Manhattan, en Nueva York, el hombre se ofreció a llevarla a su apartamento y luego ingresó violentamente, conduciéndola hasta su habitación y, una vez allí, la lanzó en la cama y amarró sus brazos para violarla por primera vez.

La actriz Annabella Sciorra fue una de las primeras en denunciar a Weinstein. Foto: EFE

Desde entonces, Weinstein no dejaba de perseguir a la actriz y cada vez que se cruzaban en algún evento intentaba abusar nuevamente de ella. Así ocurrió en un Festival de Cine de Cannes, cuando las habitaciones de ambos quedaron cerca.



Una mañana Sciorra abrió la puerta y "lo encontró en ropa interior con aceite de bebé y una película en la puerta de su cuarto" explicó la fiscal, quien además aseguró que el hombre se aprovechó de su posición y sus relaciones para silenciar a la actriz.



Otra de las declaraciones que se conocieron fueron las de Mimi Haleyi. La mujer conoció al exproductor en 2004 y dos años más tarde coincidió con él en un festival de cine, oportunidad que aprovechó para preguntarle si podía colaborarle con algún proyecto.



Weinstein la citó en su cuarto del hotel, supuestamente, para hablar del tema, pero al llegar le pidió insistentemente que le hiciera un masaje, a lo que ella se negó y salió del lugar.



"Me largué a llorar y me sentí completamente humillada y estúpida por haber tenido esa reunión con él" confesó.



Después de un tiempo la contacto como asistente de producción en 'Project Runway', trabajo que aceptó porque pensaba que podía mantener un relación laboral con el magnate. Durante ese tiempo Weinstein se comportó muy bien, incluso un día compartieron en el lobby del New York City's Mercer Hotel.



Después del encuentro el exproductor la invitó a París, pero Haleyi se negó. Cuando regresó del viaje, la contactó de nuevo y como ella estaba segura de que podían mantener una relación únicamente profesional, aceptó ir hasta su casa, donde sin importar que tenía la menstruación le quitó el tampón, le practicó sexo oral y la violó.

La Fiscalía del estado de Nueva York presentó al productor de cine Harvey Weinstein como un “monstruo depredador” en la apertura del juicio. Foto: Timothy A. Clary. AFP

Durante el juicio la fiscal Hast también reveló un tercer testimonio, pero sin dar a conocer su identidad para protegerla. La mujer tenía 25 años cuando se mudó a Nueva York para iniciar su carrera en la industria y es justo ahí cuando conoce al magnate.



En una ocasión, Weinstein besó a la actriz a la fuerza, le abrió las piernas y le practicó sexo oral sin su consentimiento, pero ella no dijo nada para no perjudicar su carrera artística. Más adelante, se reunió nuevamente con él para un desayuno en el hotel Doubletree, en Manhattan, pero el hombre la llevó hasta la habitación y, después de inyectarse un medicamento para la erección en su pene, la violó.



Hast contó al jurado que ocho meses más tarde Weinstein volvió a agredir a la mujer, de 25 años. "El acusado volvió a violarla, le arrancó los pantalones y abrió las piernas violentamente" afirmó.



A lo anterior se suman las declaraciones de otras mujeres que trabajaron para Weinstein y que serán reveladas en las próximas citaciones. Entre ellas se destaca la de otra actriz, una camarera y la de una modelo de Pensilvania, quien tuvo que soportar que Weinstein se masturbara frente a ella mientras le tocaba los senos.



Por su parte, la defensa de Harvey Weinstein insiste en asegurar que todo lo que ocurrió con las mujeres fue consensuado y que tienen las pruebas suficientes para demostrar que el acusado mantenía una relación amistosa con las denunciantes.



