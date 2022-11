Tom y Patrick están enamorados; pero Tom también ama a Marion, cuyo amor es correspondido, aunque ella se siente atraída por Patrick. Tom es policía; Marion, maestra de escuela, y Patrick es curador de un museo. Tres vidas que no serán las mismas después del verano de 1957 en Brighton (Inglaterra).

Tom no es una mala persona, pero quiere mantener su reputación de hombre de ley; Patrick no quiere perderlo y sacrifica todo para compartirlo con Marion, que a su vez lucha para que su esposo Tom se quede a su lado. Es un triángulo amoroso, una bomba de tiempo, de pasión y traición que estallará más lento de lo que el espectador cree.



My Policeman (Mi policía) –que ya se encuentra disponible en la plataforma Prime Video– es la cruda realidad de una Gran Bretaña retrógrada que hasta mediados del siglo XX encarceló a los homosexuales por considerarlos impúdicos y peligrosos. El amor entre dos personas del mismo sexo fue condenado y castigado, lo que obligó a esos amantes a convertirse en prófugos y sombras de una sociedad que los señalaba. Pero también de las mujeres que, a pesar de tener una profesión y un trabajo, seguían el camino de la sumisión y el matrimonio como única forma de encajar.



“Para mí, la razón por la cual esta historia es tan devastadora es que es sobre el tiempo perdido, y creo que eso, el tiempo perdido, es de las cosas más tristes que hay porque a veces no tenemos el control de lo que pasa y sobre lo que ya no podemos reversar. La única cosa que pienso y que al final importa, independientemente de la clase de vida que hayas vivido, es que puedas regresar en el tiempo con la gente que amas y al momento que pasaste con ellos; claro, desde que eso sea posible”, comenta el protagonista de My Policeman, el actor y también cantante Harry Styles, que da vida a un joven Tom, un hombre ambicioso que termina conduciendo a la debacle las vidas de sus amantes.

Gina McKee y Rupert Everett interpretan a dos de los personajes 40 años después. Foto: Prime Video

La historia que dirige Michael Grandage (Genius: Pasión por las letras) se divide en dos momentos históricos, el ahora de los tres personajes –que transcurre en los años 90–, que vuelven a reencontrarse a partir de la grave enfermedad de uno de ellos, y su época de juventud. Styles junto con la ganadora del Globo de Oro Emma Corrin (The Crown) y David Dawson aparecen en esta época de los 50, mientras que Linus Roache, Gina McKee y Rupert Everett interpretan a los personajes 40 años después.



“Los tres personajes tienen muchos arrepentimientos, han cargado con mucho dolor en sus vidas, y en el caso específico de Marion tiene un gran sentido de la responsabilidad y el amor... junto con Tom encuentran la soledad en el amor”, comenta a los medios la actriz Gina McKee.



My Policeman está basada en la exitosa novela homónima de 2012 escrita por Bethan Roberts, que en su momento causó revuelo por poner de presente ese oscuro momento de la historia británica. “No sabía mucho sobre este período en la historia de mi propio país, y como alguien que está fascinado por nuestro pasado y cómo podemos aprender de él, esa fue una de las razones por las que estaba emocionado, también el hecho de interpretar a alguien que vive en una época en la que es muy difícil ser uno mismo. ¿Cómo pueden no solo sobrevivir sino prosperar durante este tiempo y lograr las ambiciones de su vida y encontrar la felicidad, el amor y la pasión? Eso es lo que me llevó a querer interpretar a Patrick”, contó a la revista Vogue el actor David Dawson, que estelariza a un hombre sofisticado y culto que acaba rendido de amor por Tom, un chico humilde de modales toscos, al que le gusta emborracharse en las cantinas.

Pese a la emotividad del relato y a sus estupendas actuaciones, especialmente la de Styles, Corrin y Dawson, algunos críticos la han recibido de forma tibia. “Hay momentos en que los actores que interpretan a los personajes principales en las escenas de los 90 parecen tan alejados de los actores que interpretan a esos mismos personajes en los años 50, es como si estuviéramos viendo dos películas separadas”, expresó Chicago Sun-Times. “Un melodrama curiosamente frágil de represión y arrepentimiento”, agregó The Guardian.



Para el director, había una conexión y una necesidad personal de hacer este filme. “Nací en una Inglaterra donde la ley era como al comienzo de esta película, es muy triste decirlo. Crecí así. Después de que se cambió, hubo al menos una generación de prejuicios con los cuales lidiar. Estoy muy orgulloso de ser parte de una comunidad que ha logrado avances increíbles en los últimos 40 años a un lugar inconcebible cuando yo era un niño pensando en el matrimonio homosexual y otras cosas que ahora damos por sentadas en el Reino Unido y los EE. UU. También siento, por primera vez en mi vida, que todo es un poco frágil (...). Cuando leí el guion (escrito por Ron Nyswaner) me encantó la idea de poder hacer una película que pudiera contribuir al debate sobre dónde estamos ahora”.



