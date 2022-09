La superestrella del pop Harry Styles habló en el Festival de Cine de Toronto (TIFF) de las complejidades de la sexualidad y dijo sobre su personaje en el drama de los años 50 My Policeman, un hombre gay que permanecía en el clóset, que le pareció deprimente.

My Policeman es una de tantas películas sobre la temática LGBTIQ+ por las que los organizadores han aclamado este como un año de avance en el festival de cine más grande de Norteamérica.



(Además: Obra de la artista colombiana Carolina Caycedo se exhibe en Times Square)



Otras cintas son la comedia romántica de Billy Eichner Bros y The Inspection, un drama militar elogiado por la crítica. No obstante, el estreno mundial para Styles llega en medio de reconocidas críticas para el actor británico, a quien acusan de apropiarse de la cultura queer mientras mantiene ambigua su propia sexualidad.



En la película interpreta a Tom, un policía atrapado en un triángulo de amor prohibido con una jovencita y un curador de arte en la Gran Bretaña de los años 50, cuando ser homosexual era ilegal.



“Creo que hay muchos matices en ellos, y mucha complejidad para la gente en la vida real alrededor de la sexualidad y del hallarse a sí mismos”, dijo en Toronto. La película, coprotagonizada por Emma Corrin y Rupert Everett, salta entre 1957 y 1999, cuando el trío se halla en otra etapa de su vida y la actitud y las leyes británicas han cambiado radicalmente.

Facebook Twitter Linkedin

Harry, de 28 años, se ha convertido en un ícono de la moda. Foto: EFE

“Creo que la versión de aceptación de Tom es una muy depresiva. Creo que acepta que negará esa parte suya por mucho tiempo”, contó Styles. “Creo que perder el tiempo es la cosa más devastadora, porque es lo único que no podemos controlar. Es lo que nunca podremos recuperar”, añadió.



Styles ha sido reconocido por algunos por normalizar la fluidez de género y defender los derechos LGBTIQ+, y avivó las especulaciones sobre su sexualidad luego de decir durante un concierto: “Todos somos un poquito gay, ¿no?”. Sin embargo, su posición ha sido criticada por figuras prominentes LGBTIQ+ como el actor Billy Porter, quien acusó a Styles de “hacerlo solo porque es lo que hay que hacer”.

El tema de los actores que no se identifican abiertamente como personas LGBTIQ+ e interpretan papeles de gay se ha planteado y hasta ridiculizado previamente en el Festival de Toronto con el estreno mundial de Bros, promocionada como la primera comedia romántica gay de un gran estudio de Hollywood.



“Todos en el elenco son actores abiertamente LGBTIQ+, incluso en los papeles heterosexuales, lo cual es inusual”, dijo Eichner en la alfombra roja. La película incluso tiene bromas sobre actores heterosexuales ávidos de ganar un Óscar que aceptan papeles gay, el caso de Brokeback Mountain, y la reciente El poder del perro. “O sea, es absurdo y un poco exasperante que haya tomado tanto tiempo, que no tengamos más de estas películas (...). Pero de todos modos, estoy muy agradecido con Universal por decidir finalmente que era el momento”.

Antes del festival, el director ejecutivo del evento, Cameron Bailey, le dijo a la AFP que ha habido “un gran avance este año” para películas con temáticas LGBTIQ+.

“Las compañías más grandes que hacen películas han sido con frecuencia cautelosas, por decirlo así, cuando se trata de esta clase de representación. Eso parece estar cambiando”, opinó.



El 47.º Festival Internacional de Cine de Toronto se realizará hasta el 18 de septiembre.



Toronto / AFP

Otras noticias de Cultura