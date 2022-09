Harry Styles suena por todas partes: alterna las fechas de su gira Love on Tour con su paso por las alfombras rojas de distintos festivales de cine. De hecho, el cantante británico ha sido noticia en Colombia por el intento de cambiar la locación de su concierto en Bogotá, que está programado para el 27 de noviembre en el parqueadero de Salitre Mágico, para el estadio El Campín. Hasta ahora no hay acuerdo entre Ocesa, la Alcaldía Mayor, la Dimayor y los equipos de fútbol locales.

También acabó de pasar con éxito y polémica por el Festival de Venecia, a raíz de sus actitudes y comentarios sobre su sexualidad, y por supuestamente escupir a Chris Pine. Styles es el protagonista de dos películas del momento: The Policeman y Don't Worry Darling (No te preocupes, cariño), que acaba de estrenarse en los cines del país.



Se trata de la segunda cinta como directora de la actriz Olivia Wilde. Durante el rodaje en el 2019, ella se enamoró de Styles, con quien empezó una relación –dicen fuentes cercanas– aun estando casada con el también actor Jason Sudakis, padre de sus dos hijos. La filmación fue caótica. Además del romance entre Wilde y Styles, se presentó una pelea entre la directora y Shia Labeouf, que renunció porque “el elenco no tenía tiempo para ensayar”, lo que le resultaba incómodo para los propósitos de su personaje. Mientras Wilde defiende que lo despidió por su “actitud combativa”, él reveló un video en el que ella le pidió que se quedara. Se le suma a las polémicas la enorme diferencia de salario entre Syles y la coprotagonista del relato, Florence Pugh. El cantante ganó cuatro veces más que ella y por ese motivo, Pugh se negó a participar de toda la promoción del filme.

La actriz Olivia Wilde dirige su segunda película y también interpreta a Bunny, la mejor amiga de Alice, la protagonista. Foto: Warner Bros

Pero, dejando de lado los escándalos, ¿de qué va esta película? No te preocupes, cariño es un título engañoso: luce como un sueño en Palm Springs de los años 50 en Estados Unidos, con sus bellísimas casas de un solo nivel, autos descapotados y mujeres con vestidos estampados y coloridos. Es como un campamento de verano para adultos. Sí pero no. Este thriller psicológico presenta a Alice y Jack, una joven pareja que tiene la fortuna de formar parte de Victory, un precioso condominio experimental que ofrece la vida perfecta a cambio de la discreción de sus habitantes. Cada día la rutina es la misma: los hombres salen rumbo a su trabajo ultrasecreto y las mujeres permanecen en casa, limpiando, cocinando y cuidando a los niños.



“Esta es mi carta de amor a las películas que superan los límites de nuestra imaginación. Piensa una vida en la que tuvieras todo lo que quisieras. No solo las cosas materiales o tangibles –como una casa preciosa, coches magníficos, comida deliciosa, fiestas interminables–, sino también las cosas que realmente importan. Como el amor verdadero con la pareja perfecta, los mejores amigos y un propósito de vida que tenga sentido. ¿Qué te llevaría a renunciar a eso? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para hacer lo correcto? ¿Desmantelarías el sistema que está diseñado para servirte? ¿Y si tu única opción es realmente no tener ninguna opción? Ese es el mundo y el cuestionamiento de este filme”, comenta Wilde.

"Trata de muchas dinámicas diferentes. Trata del control, la manipulación, la opresión, las relaciones, las fantasías sexuales". FACEBOOK

Alice, una estupenda Florence Pugh que se echa al hombro la trama, empieza a sospechar de tanta perfección cuando una de sus amigas enferma y empiezan a ocurrir sucesos que más se parecen a una pesadilla que a la idílica vida que les han vendido.



“Trata de muchas dinámicas diferentes. Trata del control, la manipulación, la opresión, las relaciones, las fantasías sexuales. Trata sobre cómo mantienes la perfección de tu vida. Y cuando no lo es… ¿qué harás al respecto?”, aseguró la actriz recordada por Lady Macbeth, Midsommar, Black Widow y que protagoniza The Wonder, lo nuevo del chileno Sebastián Lelio.

No te preocupes, cariño está inspirada en Las mujeres de Stepford, la adaptación de la novela homónima de Ira Levin de 1972, de donde resulta la expresión ‘Stepford wife’, que en inglés se utiliza para referirse a las mujeres sumisas que no cuestionan su rol ante el de sus maridos.



Para Styles, “ese mundo tiene tanto una belleza seductora que embelesa, con un costo de oportunidad: Victory representa el tipo de vida protegida que te permite permanecer en tu zona de confort definitiva. Puedes ignorar todos los problemas del mundo… y a algunas personas les parece bien. Creo que para todos es una pequeña burbuja segura, fácil y cómoda. Creen que todo es perfecto, pero el mundo no es así. Tiene consecuencias. La gente que está dentro de ese tipo de burbujas no quiere saber nada sobre las consecuencias. Creo que eso es lo que representa Victory: la voluntad de ser ignorante con el resto del mundo”.

Precisamente sobre esa belleza, Wilde agrega: “Pensamos que podríamos divertirnos mucho con el aspecto de poder materializar tus deseos que tiene este mundo. Para mí, poder crear mundos es quizá la mejor parte de ser directora. Cuando incluyes a tu equipo –diseñador de producción, director de fotografía, diseñador de vestuario, peluquería y maquillaje y, por último, los actores– creas esa atmósfera. Nos propusimos construir un mundo tan maravilloso que nadie en su sano juicio pensaría en destruirlo... y luego crear un personaje que contemplara hacer precisamente eso”.



