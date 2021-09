Harry Potter: HBO Max prepara serie sobre Severus Snape

Parece ser que el mundo de 'Harry Potter' todavía tiene mucho por mostrar a sus seguidores. La saga, escrita por J. K. Rowling, tendría una precuela que se basaría en la vida del personaje 'Severus Snape', el misterioso profesor que ha sido interpretado por el actor Alan Rickman.



De acuerdo con el portal especializado 'We Got This Covered', Warner Bros estaría preparando la serie que se emitiría en HBO Max. Por el momento, se desconoce sobre qué parte de la vida del profesor tratará la producción y tampoco se ha anunciado una fecha de estreno.

Harry Potter y el prisionero de Azkabán Foto: Warner Bros.

Lo único claro es que 'Severus Snape' ha sido uno de los personajes más importantes de la saga, que ha tenido ocho entregas en los últimos años. Los seguidores también están a la expectativa de quién será el actor que le dará vida a este personaje, pues Rickman falleció de cáncer en 2016.



El mismo portal de noticias habría reportado que se está planeando una precuela sobre la vida de 'Hermione', interpretada por la actriz Emma Watson, y quien es uno de los personajes principales de la saga.



La historia de Snape, en la saga de 'Harry Potter', inicia siendo el mejor amigo de Lily, la madre de Harry. La relación se transformó cuando ella se enamoró de James Potter.



Snape, por su parte, era un mago de sangre mestiza. Estudió en Hogwarts, donde se desarrolla la gran parte de la saga, y allí se convirtió en enemigo del padre de Harry.



El profesor misterioso fue, gran parte de la historia, un aliado de Lord Voldemort, el mayor enemigo de Harry Potter.

