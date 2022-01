El regreso de ‘Harry Potter’ y sus amigos a la casa mágica de Hogwarts marcó el comienzo del 2022 para los amantes del cine.



En las poco más de 80 horas que lleva el nuevo año, los fanáticos de la serie del mago de ficción más famoso del mundo han podido disfrutar del especial de dos décadas de su estreno que lanzó la cadena norteamericana ‘HBO’ en su plataforma de streaming.



(Además: Sexo, dinero y crimen: la oscura historia de los strippers Chippendales).



Las decenas de comentarios que circulan en redes sociales han demostrado el impacto de la conmemoración de los 20 años de la primera película de la saga: ‘Harry Potter y la piedra filosofal’.

Lo llamativo es que en medio de la nostalgia colectiva que se percibe en Internet, se colaron varios comentarios que señalan a los productores del especial ‘Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts’ de haber cometido un error inaudito.



Aparentemente, en el ejercicio de memoria que representa la producción, los encargados de la investigación y el montaje tuvieron un ‘lapsus’ en el que la inolvidable ‘Hermione Granger’ no marcó la infancia de la actriz Emma Watson (su intérprete) sino la de Emma Roberts, otra destacada actriz, que nunca apareció en ‘Harry Potter’.



Todo tiene que ver con una fotografía con la que se buscó retratar la infancia de Watson y que, en realidad, era sobre los primeros años de Roberts.



Una nueva víctima del encantamiento ‘Confundus’...



(Le recomendamos: Harry Potter, 20 años después: a esto se dedican sus actores hoy en día).

‘Se equivocaron de Emma’

Facebook Twitter Linkedin

‘Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts’ se estrenó este 1.º de enero en la plataforma de streaming de HBO. Foto: HBO Max

Las primeras personas en ver el especial en ‘HBO Max’ se manifestaron prontamente en redes sociales para compartir el extraño error que percibieron.



En el comienzo de la producción, sobre los primeros seis minutos, los personajes principales de ‘Harry Potter’ recuerdan el impacto que tuvieron en su infancia los libros de J. K. Rowling sobre los que se basó la serie.



En esa recapitulación, Emma Watson, pieza fundamental de la saga cinematográfica, rememoró que sobre sus ocho años, cuando salió el primer libro, ‘Harry Potter’ se convirtió “en una pasión familiar” porque su progenitor les leía los textos a su hermano y a ella.



“Mi papá hacía la voz de todos los personajes y mi hermano y yo estábamos obsesionados”, apuntó la encargada de darle vida a ‘Hermione Granger’.



Lo insólito ocurrió en ese momento pues, en el intento de darle mayor ritmo a la secuencia, los montajistas incluyeron una fotografía de quien pensaban era Watson de pequeña.



Sin embargo, como comprobaron los fanáticos de ‘Harry Potter’, la menor de la imagen que emplearon era Emma Roberts.



(Siga leyendo: Harry Potter: vea el nostálgico tráiler final del reencuentro del elenco).

INCREÍBLE ERROR 🤯 En el especial de #HBOMax, #HarryPotterReturnToHogwarts, en la escena dónde #EmmaWatson habla de su infancia, los productores del programa colocaron una fotografía de EMMA ROBERTS y no de la actriz que dió vida a Hermione Granger. pic.twitter.com/bS4eKUEMfh — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) January 2, 2022

Efectivamente, la fotografía que salió en el especial aparece en el Instagram de Roberts, recordada por películas como ''¿Quiénes son los Millers?’ y ‘Blow’.

Después del revuelo generado, parece que los encargados de la serie rectificaron.



En estos momentos, quien se disponga a ver el especial de ‘Harry Potter’ ya no encontrará la imagen comentada sino una foto más clara (y verdadera) de Emma Watson cuando pequeña.



(No deje de leer: J.K. Rowling es acusada otra vez de transfobia por un comentario).



De hecho, aunque ‘HBO’ no ha emitido un comunicado oficial, la revista especializada ‘EW’ reportó que los productores de la producción reconocieron su falla en una declaración particular.



Hasta el momento, ni Watson ni Roberts, las ‘afectadas’, se han pronunciado al respecto.

Harry Potter 20 Aniversario: #RegresoAHogwarts | Featurette| HBO Max HBO cerró el 2020 e inauguró el 2021 con el especial de 'Harry Potter'. Foto: Warner Bros

Los interesados en ver ‘Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts’ pueden ingresar a ‘HBO Max’ para ver el ‘reencuentro’ que dura 1 hora y 42 minutos.



Además, todas las películas de la serie están disponibles en la plataforma.

Más noticias

El secreto guardado en la ciudad italiana de las momias

¿Qué se coloca en una cápsula del tiempo y cómo hacerla?

La historia detrás de la misteriosa muerte de Rui Torres, de Art Attack

Presentadora hace historia al ser la primera con tatuaje indígena en rostro

Jennifer Lawrence reveló la pesadilla que vivió en 'No mires arriba'

Tendencias EL TIEMPO