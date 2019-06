Harrison Ford: el verdadero y único Indiana Jones

“Nadie va a ser Indiana Jones, ¿no lo entienden? Yo soy Indiana Jones. Cuando yo ya no esté, él tampoco. Es fácil”. Así de rotundo se mostró Harrison Ford, recientemente, en una entrevista en un programa de televisión estadounidense frente a los rumores de que Chris Pratt sería el elegido para dar vida al arqueólogo.

Indiana Jones no es James Bond. Indiana Jones solo puede ser Harrison Ford. El rodaje de la nueva película de la saga ya está en marcha, según dijo el propio actor hace unos días, y Ford vuelve a empuñar el látigo a sus 76 años. Cuando se estrene, en 2021, Ford cumplirá 79.



Henry Walton Jones Jr. –o Indiana Jones– es uno de los personajes más reconocidos del actor, junto con Han Solo, de ‘Star Wars’. Estos dos papeles le dieron a Ford la fama de la que ahora goza, pero su camino hasta ellos no fue fácil. Se puede decir que el éxito del actor fue tardío comparado con la carrera de otros intérpretes. El reconocimiento le llegó a sus 35 años.

Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942, en Chicago (Estados Unidos). Su madre, Dorothy, era una actriz de radio retirada y su padre, Christopher, otro actor transformado en publicista.



El interés de Ford por la actuación empezó a cristalizar cuando comenzó a estudiar inglés y filosofía en el Ripon College. Allí recibió sus primeras clases de interpretación, pero abandonó los estudios antes de graduarse. Según dijo a un medio británico, en 1985, la institución le ofreció un diploma honorífico y él lo rechazó.



Desde ese momento, la vida de Ford se convirtió en una montaña rusa, que se muestra tan desigual como apasionante.



En 1964, Ford y su primera mujer, Mary Marquardt, se casaron. Se trata de su amor de juventud con quien tuvo dos hijos y cuyo matrimonio duró hasta 1979, cuando el actor ya era una estrella reconocida.

Una cicatriz famosa

Y es también en 1964 cuando Ford adquiere una de sus características físicas más reconocidas, de la que los guionistas también se han valido en sus tramas: su cicatriz en la barbilla.



Según la película ‘Indiana Jones y la última cruzada’, tercera de la saga, la marca es fruto de la primera experiencia del protagonista con el látigo.



La realidad es menos exótica. El actor llegaba tarde a una entrevista y tuvo un accidente con el carro. Chocó y se golpeó la barbilla con el volante.

En 2015, el cantante brasileño Sergio Mendes publicó una foto en sus redes sociales. Era una foto en blanco y negro en la que él aparece en el centro junto con cuatro hombres. Todos están descamisados y algunos hacen el símbolo de la victoria.



Nada raro, hasta que se lee el pie de la foto. “¡La fuerza despierta! Antes de Han Solo hubo un gran carpintero llamado Harrison Ford. Aquí está, con su equipo, el día que terminaron de construir mi estudio de grabación allá por 1970. Gracias, Harrison. La fuerza debe estar contigo”.



En ese momento, Ford tenía 28 años y se ganaba la vida como carpintero. En aquel entonces, ya se había iniciado en el cine, pero sin mucha repercusión. El actor intentaba conciliar la carpintería profesional y sus intentos interpretativos.

De carpintero a actor

Fue contratado por la mítica banda The Doors para acompañarla en su gira en las labores de montaje y desmontaje del escenario, pero cuentan en Hollywood que también se encargó de otras tareas. Era el responsable de conseguirle marihuana a Jim Morrison.



La escritora Lili Anolik en su libro ‘Hollywood’s Eve: Eve Babitz and the Secret History of L. A.’ relata cómo Michelle Phillips, de The Mamas and The Papas, se sentó a ver Star Wars y gritó al ver a Solo: “¡Ese es quien me pasa la marihuana!”.



En 1973, cuando aún estaba trabajando en Hollywood como carpintero, George Lucas le dio un papel en la película ‘Locura de verano’. Cuatro años más tarde, Ford estaba ayudando a Lucas a hacer las audiciones para Han Solo y el director se dio cuenta de que era el mejor para el papel. En 1977 se estrenó la película. Ese fue el punto de inflexión en la carrera del actor. Tenía 35 y estaba cerca de convertirse en una de las caras más reconocibles de Hollywood.

En 1981, Ford encarnó al personaje que ahora pide que muera con él: Indiana Jones. Y, si hay algo que ambos tienen en común, es el amor por el riesgo y la adrenalina.



Jones se enfrenta a nazis en frenéticas persecuciones, y a Ford le encanta la velocidad. En 1996, el actor consiguió su licencia de piloto aéreo. Casi 20 años después sufrió un accidente con la avioneta que volaba y asustó a sus fanáticos.



A la primera entrega de las aventuras del arqueólogo le siguieron dos más en los años ochenta: ‘Indiana Jones y el templo de la perdición’ (1984) e ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989). Todas fueron un éxito de taquilla e hicieron que Jones y Ford se fundieran en la misma persona para el gran público.



Entre la primera y la segunda cinta, Ford se casó en segundas nupcias. Esta vez con Melissa Mathison, guionista de ‘E. T., el extraterrestre’. Tuvieron dos hijos y estuvieron juntos hasta su divorcio en 2004. Seis años después, el actor firmó su tercer y actual matrimonio. Desde 2010 comparte su vida con la actriz Calista Flockhart.



La cuarta película de Indiana Jones se estrenó en 2008, con críticas dispares. Las cuatro cintas fueron dirigidas por Steven Spielberg, quien, según las informaciones publicadas hasta la fecha, se encargará también de la quinta.



Harrison tiene claro que nadie más que él interpretará a Indiana Jones. Ahora toca esperar para ver si tiene reservado para él el mismo final que para su otro ‘alter ego’ en ‘Star Wars’. El actor pidió que mataran a Han Solo.



MANUEL NORIEGA

EFE Reportajes