Hannah Waddingham habla de su espectacular show con el que conmemora 20 años de carrera

Hannah Waddingham es, sin lugar a duda, una de las actrices del momento. Saltó a la fama de manera categórica por interpretar a Rebecca Welton en la serie de comedia Ted Lasso, pero tiene una larga y brillante trayectoria en teatro.



Waddingham ha sido protagonista en el West End de Londres y en Broadway durante más de 20 años y ya había desempeñado papeles secundarios en la pantalla. Su absoluta consagración se dio con su llegada a la quinta temporada de Game of Thrones, y, más recientemente, a Ted Lasso y Sex Education.



(Puede interesarle: Gato Dumas, dos décadas forjando cocineros en Colombia)

Este año fue coanfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión y estuvo grabando “The Fall Guy” en Australia, junto a Ryan Gosling y Emily Blunt.



Por su trabajo como presentadora de Eurovisión obtuvo amplios elogios, entre ellos el del reconocido periódico The Guardian que la calificó de "tesoro nacional”



Hannah Waddinghamm está a punto de cumplir 50 años, viviendo el mejor momento de su carrera después de décadas de esfuerzo y trabajo. Además, termina uno de los años más importantes de su carrera profesional con un especial navideño para Apple TV. 'Hannah Waddingham: Home for Christmas' es su vuelta a la música, a lo grande.



(Lea: La 96 edición de los Óscar 2024 adelantará una hora su inicio)

Usted se ha destacado interpretando a Rebecca en la multipremiada serie “Ted Lasso” y se ha hecho muy conocida en ese rol. ¿Cómo afronta este nuevo desafío ¿Cómo se siente salir de esta supuesta zona de confort?



(Risas) En realidad, es curioso, porque no es salir de mi zona de confort en absoluto. Mi zona de confort es el teatro. Mi zona de confort es la música. Está en mis huesos, en mi sangre. Si me abres por la mitad, verás música y teatro a borbotones. La verdad es que hacer televisión fue salir de mi zona de confort. Y afortunadamente, finalmente fui aceptada en ese mundo. Pero volver a estar en un escenario y estar con una banda en vivo es lo que corre por mi torrente sanguíneo.

Hay muchos especiales navideños. ¿Cómo lograr que un especial sea diferente? ¿Cómo lograr un algo distinto en un mundo en el que parece que todo ya está inventado?



En principio te diría que hay varios elementos. El primer elemento incluye a un grupo de creativos maravillosos que literalmente te rodean y te dicen: estamos contigo y nos aseguraremos de que esto sea hermoso. En segundo lugar, y contra viento y marea, para que esto funcionara debía grabarse en un teatro. No había manera de que no se grabara allí. Es de dónde vengo. Y eso lo hace diferente.



¿Qué otras cosas jugaron un papel fundamental en este especial?



Mi madre tenía que ser la pieza central… mi hija, también. El hecho de tener a mi madre y a mi hija allí, a mis amigos, todo eso fue muy importante, fue clave. Y no puedo olvidarme de la importancia de tener el Coro Nacional de Ópera Inglesa allí. No habría sido lo mismo si hubiera tenido un coro cualquiera. Además, tuve al Coro de Hombres Gay de Londres, del cual soy patrocinadora. Este Especial se trataba de ser real… todo tenía que ser real. Y eso marca una diferencia. El hecho de que no se trata solo de personas famosas, sino que tiene alma y espíritu.



(Además: 'Napoleón': qué es real y qué es ficción en la película sobre el icónico emperador)

Supongo que ahora que usted se ha convertido en una de las estrellas más grandes de la televisión, mucha gente quería participar del Especial…



Como ahora tengo este estatus más elevado (risas) la gente asume que puedo hacer lo que quiera, cantar con quien quiera. De hecho, había mucha gente que quería participar y que te dirán que rechacé. Y sí, lo hice…porque para mí no se trata de eso. Para mí siempre se ha tratado de crear algo auténtico y hermoso.

¿Cuál fue el mayor desafío como cantante? ¿Cuál fue la canción más difícil de cantar o la más difícil de preparar?



Esa es una pregunta maravillosa y como cantante, aprecio y valoro que me pregunten sobre esto. En realidad, el mayor desafío fue el cansancio en mi voz. Recién había regresado de filmar “The Fall Guy” en Sydney. Llegué directamente a ser presentadora de los premios Olivier. Luego, de inmediato, me dediqué a presentar Eurovisión. Y aquí la pequeña responsabilidad de 182 millones de espectadores (risas). Mientras hacía todo esto iba consultando con mi supervisor musical y proponiéndole canciones para el especial...pero aterrada porque sentía que me estaba quedando sin voz.



¡Pero todo eso implica un tremendo esfuerzo vocal!



¡Claro! Y tenía que ser muy responsable con mi instrumento. Realmente fue vivir como solía hacerlo cuando hacía teatro: sin alcohol, sin trasnochar y cuidando mi voz. No fue fácil, hacía diez años que estaba alejada de cualquier teatro, de cualquier escenario. Y sabía que, si volvía, tenía que volver aún mejor. No podía volver a mi “casa” siendo menos. Así que necesitaba asegurarme de recuperar ese rango y gracias a Dios salió.



(En otras noticias: 50 Best: Estos son los 11 restaurantes colombianos entre los mejores)

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido galardonada con los premios Emmy. Foto: Apple TV+

El autoboicot podría haberle jugado una mala pasada…



Sí, sin lugar a duda. Y la emoción también. Cuando estás emocional, lo primero que desaparece es tu voz. Tan pronto como alguien empieza a sentir emoción y a llorar, pierde la voz. Así que sí, tuve que hablar mucho conmigo mismo y decirme: “Hannah, has querido esto toda tu carrera. No lo arruines.”

¿Qué mensaje le gustaría que esta producción le deje al público?



Supongo que lo más importante es que la gente debe dejar de pensar al teatro como un pariente pobre de la televisión. Algunos de los trabajadores más duros del mundo del entretenimiento están trabajando en los teatros de todo el mundo. Y, por supuesto, el mensaje de lo importante que es la música en vivo.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy