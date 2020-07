Conozca a 'Hanna', la adolescente que hace temblar a Rambo

Esme Creed-Miles se dio a conocer en el cine a los 7 años, cuando interpretó a la estrella del cine de la década de los 30 Shirley Temple, en la película 'Mister Lonely'.



Se trataba de una extraña sátira al mundo de la fama en la que imitadores de grandes estrellas del cine convivían en las afueras de Escocia. En ella, una pequeña Creed Miles ofrecía un respiro de cierta ternura para una trama insólita y fuera de lo normal

Luego participó en 'Dark River' y 'Pond Life', un par de retratos familiares cargados de mucho drama, antes de conseguir su protagónico en la serie 'Hanna'.



Esta producción ofrece una trama cargada de balas y frenetismo, pero va más allá y parece haberle dado a la actriz un brillo más intenso y cercano a una mayor cantidad de público. Pero no está exenta de reflexiones alrededor de la familia, la identidad o la amistad.



(También puede leer: ¿Qué pasó con los actores de la película 'Karate Kid'?).

'Hanna' cuenta la historia de una joven que es entrenada desde pequeña por su padre (un exagente de la CIA) para convertirse en una asesina perfecta. Se trata de una nueva versión del filme homónimo de 2011 que protagonizó Saoirse Ronan y que tuvo una tibia reacción de la crítica.

​

Pero tras convertirse en serie de televisión alcanza un mejor desempeño para exponer las aventuras de una heroína solitaria que lucha contra un poder superior que quiere dominarla.

De hecho, hoy se estrena en la plataforma digital Amazon Prime Video la segunda temporada de esta montaña rusa de acción bien coreografiada, pero insistiendo en ser el escenario para que se luzca la británica Creed-Miles, que regresa para seguir dando su merecido a ese mundo que la quiere explotar o que no la entiende.



(Le puede interesar: Estas son las series que llegan a Amazon Prime video en julio)



Sin dar tantas pistas, para no arruinar la experiencia de quienes no han visto la serie, el nuevo ciclo de ocho episodios de una hora sigue el juego del gato y el ratón de la protagonista para evitar ser cazada por una agencia gubernamental.



El tema de su origen y habilidades evoluciona a una especie de confrontación más equilibrada, desde el punto de vista de sus perseguidores, que ahora tratarán de luchar contra ella en igualdad de condiciones en cuanto a fuerza y logística.



La trama propone alianzas imposibles, mucha más violencia, pero a la vez una profundidad dramática más acorde con la nueva actitud de la protagonista, que quiere ahondar en sus orígenes y, sobre todo, en cuál es el destino o el siguiente paso que debe dar. Pero no estará sola en esa búsqueda.



La clave está en que explota la importancia de la identidad, la metáfora alrededor de la mujer que tiene que luchar para abrirse paso en un contexto que busca controlarla o aplacar su habilidades, pero arropado todo eso en un manto de entretenimiento.



“El personaje experimentará muchos cambios y trastornos emocionales que la llevarán a crecer como mujer”, dijo Esme Creed-Miles en una entrevista al diario 'The Hindu'.



También hay una evolución interesante de la agente Marissa Wiegler, la consabida antagonista de la historia, que también está buscando su norte en una narrativa de experimentos y corrupción de alto nivel, reflejada en una organización conocida como Ultrax, que juega con la genética y la guerra.



“Pero lo que ahora vamos a encontrar es en realidad cómo se desarrollan cierta relaciones con otras personas, para un personaje que ha tenido que lidiar antes en un círculo muy cerrado”, dijo la actriz principal en otra entrevista reciente. “Si antes era salvaje, ahora es más determinada”, adelantó en un artículo publicado en la web kegt.com.

Si antes era salvaje, ahora es más determinada”, FACEBOOK

TWITTER

Para ella, el enfoque es más profundo en la serie, ya que explora la independencia, la necesidad de una familia y cómo ese concepto sobrepasa la idea general que se tiene: ¿quién cumple esa labor de acompañamiento, amor o apoyo cuando la que lo necesita no responde al modelo convencional?

Un interrogante que parece tener respuesta en esta segunda temporada en la que Hanna será la persona responsable de todos los pasos y las decisiones, encaminando también el espíritu de la serie hacia una metáfora del duro paso de la niñez a una madurez, en este caso inusual.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1