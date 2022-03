Luego de meses de expectativas y rumores de posibles retrasos, la serie de Paramount+ sobre Halo, la popular franquicia de 343 Industries, se estrenó este jueves. Además de llevar a la pantalla chica, en un 'live action', la historia del 'Master Chief', la producción tomó una arriesgada decisión que rompe con una constante en todos los videojuegos que se han publicado desde el 2001.



Ni siquiera en Halo Infinite, la más reciente entrega, que exploró la humanidad del protagonista a través del duelo por la pérdida de Cortana, Jhon-117 (el 'Master Chief') se retiró el casco de su emblemática armadura.

Más allá de mostrarlo como un soldado duro, la decisión de no retirar su casco y mostrar un rostro ha permitido que millones de fanáticos se acerquen a este personaje sin ningún concepto previo sobre su raza, género o edad. Básicamente, cualquiera podría ser el Jefe Maestro.



Sin embargo, en la nueva serie de Halo se ha roto con esta premisa. Desde su introducción se puede ver al actor Pablo Schreiber mientras se va vistiendo con la armadura. Y aunque no se ve su rostro, sí se ve la parte trasera de su cabeza, dando cuenta que se trata de un hombre entre sus 30 y 40 años.



Y aunque esto ya puede tomar por sorpresa a más de un seguidor de la franquicia, no se compara con el final del primer capítulo, cuando el Jefe Maestro se retira el casco de forma voluntaria y muestra por completo su rostro.

​Esto ha causado polémica entre los fanáticos, pues el momento de la revelación no ha tenido la preparación de varios capítulos como sí lo tuvo el personaje de Pedro Pascal en 'The Mandalorian', de Disney.



Al respecto, la productora Kiki Wolfkill señaló en entrevista para Collider que esto no se trató de un objetivo desde el principio, sino que se dejó la opción abierta. Sin embargo querían contar en esta primera temporada la historia de Jhon, el hombre.



"Estaba tan claro que necesitábamos poder ver a la persona con el casco y necesitábamos ver a John fuera de la armadura tanto, diría yo, emocional como físicamente", señala Wolfkill a Collider.

Sobre el futuro de la serie, sin haberse estrenado el primer episodio, Paramount+ confirmó el 15 de febrero que habrá una segunda temporada de Halo. Al respecto Wolfkill le dijo a Collider que ya están trabajando en ella y que "no quieren tomarse dos años" en este trabajo.