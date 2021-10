Los estrenos de terror de octubre en Netflix

El menú de octubre del 2021 de la plataforma Netflix trae suspenso adobado con oscuros secretos, temores internos, romances imposibles en medio de una secuencia de asesinatos y hasta una forma distinta de vampiros.



A continuación, un vistazo a estas películas que se pueden disfrutar para ambientar el Halloween.

'Fever Dream' (Distancia de rescate)

Dirigida por Claudia Llosa, esta producción explora sobre los temores de las madres con respecto a sus hijos. El nombre de Distancia de rescate se refiere al cálculo constante de Amanda, una mujer que llega con su hija pequeña a un pequeño pueblo en la Argentina, para rescatarla en caso de que algo malo ocurra.



Al llegar al pueblo, madre e hija conocen a Carola, una mujer que siempre ha vivido allí y con la que Amanda entabla amistad. Poco a poco se va descubriendo la angustiosa maternidad de Carola. Estreno. 13 de octubre del 2021.

2. 'Hay alguien en tu casa' (There's Someone Inside Your House')

Basada en la novela del mismo nombre, que representó el paso del romanticismo adolescente a las historias de suspenso, de la escritora Stephanie Perkins.



La protagonista es Makari Young, una joven con un pasado que quiere olvidar, que ahora vive en Nebraska (dejó atrás su antigua vida en Hawái). En la secundaria donde empieza a estudiar, coinciden con ella otros jóvenes que también tienen oscuros secretos. Y, de repente, cada uno empieza a ser asesinado, siempre después de cierto acoso por parte de un victimario que primero los aterroriza con revelar sus secretos y da el toque final portando una máscara semejante al rostro de su víctima.

3. Night Teeth

A lo largo de una noche, un hombre tiene que conducir a un par de jóvenes y atractivas chicas por diferentes fiestas. Pronto descubre que no se trata de una noche más y se encontrará luchando por su vida. Es el argumento de esta película dirigida por Adam Randall y protagonizada por Sydney Sweeny, Meghan Fox y Alexander Ludwig, también participan Alfie Allen y Jorge Lenderborg Jr.

Otras producciones que entran en streaming

Los Extraños. Una pareja ve cómo sus vacaciones se convierten en una experiencia terrorífica.



Curve. En vísperas de su boda, una joven se enfrenta a un sádico personaje.



La familia Addams. Este es un clásico de los 90. Vale la pena recordarlo.



Escapa del Undertaker. El destino de Undertaker, luchador de la WWE, está en manos de los espectadores, de esta producicón interactiva. Estreno: 5 de octubre.



The Sacrament. En el cuarto aniversario de la muerte de la madre, una famia enfrenta sus conflictos. Estreno. 10 de octubre.



Slashers. Una competencia por un jugoso premio económico enfrenta a seis concursantes. Solo que para ganar tienen que sobrevivir de tres despiadados asesinos.



Historia de lo oculto. Una teoría de la conspiración es la base de esta producción. Estreno: 15 de octubre. }



Nadie duerme en el bosque esta noche 2. Segunda parte de esta historia de adolescentes que buscan sobrevivir en el entorno de un peligroso bosue. Estreno: 27 de octubre.

Dos series sobrecogedoras

'Locke & Key'

La segunda temporada de esta serie se estrena el 22 de octubre. Relata la historia de una familia -tres hijos y su madre- que se mudan a la mansión de su familia paterna, tras la muerte del padre.

'Hypnotic'

La hipnosis resulta ser una terapia peligrosa en esta historia, cuya primera temporada se estrena el 27 de octubre.

Redacción de Cultura

@CulturaET