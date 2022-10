El temible Michael Myers regresará por última vez. La oscuridad es su mejor aliada y esta vez 'Laurie Strode', interpretada por la reconocida actriz Jamiee Lee Curtis, tendrá que volver a enfrentarlo en 'Halloween: la noche final'. La saga ya completa tres entregas y algunos fanáticos han expresado su emoción por conocer cómo se resolverá el final de esta historia.



Su estreno en salas de cine en Estados Unidos está programada para el viernes 14 de octubre, en esa fecha será cuando se conozca sobre el rumbo de Halloween, aunque en varios adelantos se ha visto que el personaje que interpreta Lee Curtis se despide de la franquicia con un enfrentamiento feroz contra el asesino que la ha atormentado.



'Halloween Ends' será la continuación de su precuela, 'Halloween Kills' (de 2021) y para evitar revelar la trama de esta última película se podría decir que su protagonista sufrió una perdida que, más allá de dejarla afectada, le dará motivos para armarse de valor y enfrentarse a Michael Myers con cuchillo en mano.



Precisamente, la actriz Lee Curtis reveló que al asunto clave de esta última entrega será el conflicto entre ambos personajes y la batalla que tendrán. Su personaje tendrá que dejar a un lado el temor que ha sentido durante los últimos años y, ahora, se llenará de fuerza para acabar con su vida.



"Pienso que después de tantos años, debido a que su máscara es blanca y no habla y no hay expresión, de alguna forma refleja los miedos en Michael Myers. De alguna manera es un reflejo que se trasmite en él y por eso es icónico" , dijo Lee Curtis en medio de una gira de medios en México.



Jamie Lee Curtis como Lauren Strode en la película de 2018. Foto: Blumhouse

Cabe mencionar que 'Halloween Ends' recoge el camino que fue dirigido por John Carpenter con el primer estrenó 'Halloween' en 1978. Al retornar el proyecto con esta trilogía, las películas que fueron hechas por el reconocido cineasta David Gordon Green dejaron de ser "canon" dentro del mundo cinematográfico de 'Halloween'.



Es por eso que, en esta ocasión, finalmente Jamie Lee Curtis se despedirá del personaje que con el cual dice que "he construido una relación personal", pues ella ha sido quien ha encarnado a Laurie Strode y a través de su piel ha atravesado por diferentes etapas, y ahora, después de cuatro años de su último encuentro con asesino de la máscara, podría ponerle punto final.

Según la sinopsis oficial, Laurie estará viviendo con su nieta Allyson y terminando de escribir sus recuerdos, pero, cuando un joven, Corey Cunningham, es acusado de asesinar al niño que estaba cuidando, inicia una cascada de violencia y terror que hará que Laurie tenga que enfrentar a Myers.

