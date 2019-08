Halle Bailey, una sirenita de carne y hueso

Más de dos millones de personas siguen en Instagram a Chloe X Halle, el dueto de R&B de las hermanas Bailey y amadrinado por Beyoncé. Y ahora, a sus 19 años, la menor de las dos, Halle, está en boca de todos.

Ella ha sido la elegida por Disney para ser la princesa Ariel, protagonista en la adaptación en carne y hueso del clásico ‘La sirenita’, que vivirá en la ficción una historia de amor cuya contraparte masculina podría ser Harry Styles –del grupo de pop One Direction–, quien tendría el papel del príncipe Eric según publica el sitio web de entretenimiento ‘Collider’.

De YouTube a Beyoncé

Halle Bailey nació el 27 de marzo de 2000 en Atlanta, Georgia, (Estados Unidos). Hija de Doug y Courtney Bailey, es la mediana de tres hermanos. Chloe, la mayor, con la que forma el grupo, y Branson, el menor.



Con 6 años hizo sus primeros pinitos en el mundo del cine, en el filme ‘Last Holiday’ (2006). Poco después creó junto a su hermana el canal de YouTube de ‘Chloe X Halle’, que actualmente supera el millón de suscriptores. Un año más tarde, Halle trabajó en la serie ‘House of Payne’, de la cadena de televisión ABC.

No obstante, su salto a la fama tuvo que esperar un poco más. Ganar junto a su hermana el concurso ‘Next Big Thing’, de Disney, fue un buen primer paso, pero el definitivo lo dieron al subir una versión de ‘Pretty Hurts’, de Beyoncé, a su canal de YouTube.



La propia Beyoncé vio la versión de las hermanas Bailey y quedó impresionada: “¡Increíblemente talentosas!”, dijo la artista a través de Facebook. Aquella fue la semilla de algo muy especial. Y es que pronto dejarían atrás esa época en la que, como contaron hace tiempo para la BBC, grabar era una tarea complicada: “La habitación de nuestro hermano pequeño está justo al lado. Así que cuando estábamos grabando, él tenía que moverse de puntillas”.



A raíz del empujón de Beyoncé, y antes de su debut musical de la mano de la estrella, Halle apareció junto con Chloe en la serie de Disney ‘Austin & Ally’ (2013), justo el mismo año en que sacaron el EP ‘Uncovered’.

Fama hermanada

En 2015, Halle y Chloe firmaron para Parkwood Entertainment, el sello discográfico de Beyoncé. La diva, también conocida como Queen B, amadrinó a las dos hermanas y ejerció de mentora, impulsando su carrera.



Un año después, en 2016, hicieron un cameo en el álbum visual de Beyoncé, ‘Lemonade’, y en el videoclip ‘All Night’.



Ese mismo año, Chloe X Halle lanzaron su EP ‘Sugar Symphony’ y fueron teloneras de Beyoncé durante la gira The Formation World Tour.



Su carrera seguía adelante, siempre juntas. En 2017 lanzaron el ‘mixtape’ ‘The Two of Us’. Un año después se estrenó la serie de televisión ‘Grown-ish’, de cuyo elenco forman parte tanto Halle como su hermana.

También fue ese año cuando, por fin, llegó el primer álbum de estudio del dúo: ‘The Kids Are Alright’.



El disco logró dos nominaciones al Grammy: mejor álbum urbano contemporáneo y mejor artista nuevo. Incluso uno de los temas del álbum, Warrior, fue parte de la banda sonora de la película ‘A Wrinkle in Time’ (2018).



Además de eso, las dos hermanas acompañaron a Beyoncé y a su marido, Jay Z, en la gira On The Run II Tour a lo largo de 2018. Incluso actuaron en el Super Bowl 53, en febrero de este año.



Halle ha tocado también el ámbito artístico de la moda, desfilando junto a su hermana, Chloe, para las pasarelas de Dolce & Gabbana en 2017 y la de Rodarte en 2018.

Princesa Disney

Pero llegó el momento en la carrera de ambas hermanas en el que tendrían que separarse, aunque fuese momentáneamente. Fue hace unas semanas, cuando Disney desveló la gran noticia: Halle Bailey sería la encargada de dar vida a Ariel, la sirenita, en el ‘live action’ de ‘The Little Mermaid’ (‘La sirenita’).



La joven declaró en el Twitter de Chloe x Halle que ese papel protagónico es “un sueño hecho realidad”, además de sentirse ilusionada por convertirse en una princesa Disney.



A través de esa red social fue felicitada por otros artistas, como Mariah Carey o su tocaya Halle Berry.

Por su parte, Rob Marshall, director de la película y nominado al Óscar por ‘Chicago’ (2002), explicó en un comunicado: “Halle posee esa extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y esencia, además de una voz gloriosa para cantar”.



Lamentablemente, no todo el mundo recibió con el mismo entusiasmo la noticia. Hubo quien criticó la elección de Halle para el papel y puso en duda su validez para este, debido a su color de piel, que difiere del de la Ariel de los dibujos animados.



Unas críticas que han sido, a su vez, fuertemente respondidas por fans y usuarios de internet, acusando a los detractores de Bailey de racismo y remarcando que las sirenas son seres de ficción y no personas de una raza fija.



Disney, a su vez, dejó claro en un comunicado: “Las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras”.



La compañía también recalcó que “Ariel es una sirena que vive en un reino submarino, en aguas internacionales”, y les recalcó a los fans que “es un personaje de ficción”.



Pero parece que nada de esto ha empañado la alegría de la nueva sirenita, que respondió en Twitter a las críticas y al racismo con una simple frase: “Demasiado bendecida como para estar estresada”.



Así que parece que a Halle ‘Ariel’ Bailey nadie le quitará ni su voz ni sus ganas de nadar en aguas de fantasía porque, efectivamente, no todos los días se hace realidad el sueño de ser una princesa Disney. Y ella está dispuesta a disfrutarlo.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes