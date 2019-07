Hallan tres guiones desconocidos de Stanley Kubrick

El perfecionista realizador y fotógrafo neoyorquino Stanley Kubrick vuelve a estar en la mira. Esta vez por tres nuevos guiones que salieron sorprendentemente a la luz de entre todo el material que contienen los Archivos de Kubrick, custodiados en la Universidad de las Artes de Londres.

Según el diario El País de España, "se trata de fragmentos inconclusos que giran en torno a los mismos temas centrales: el matrimonio, los celos y el adulterio. Y coinciden en el tiempo con la relación que mantuvo el director durante los años cincuenta con la actriz y bailarina de origen austriaco Ruth Sobotka, que llegó a convertirse en su segunda esposa, aunque el matrimonio duró apenas dos años, de 1955 a 1957".

Son 'The Married Man' (El hombre casado), 'The Perfect Marriage' (El matrimonio perfecto) y Jealousy (Celos). El más extenso es el primero, que contiene 35 páginas mecanografiadas junto a varias anotaciones y páginas extra escritas a mano. Los últimos dos son unas cuantas páginas con apuntes que parecen de borrador.



"Estos descubrimientos nos dicen que Kubrick estaba trabajando en más ideas de lo que sabíamos. Si se suman a ello Atraco perfecto [1956] o Ardiente secreto, nos damos cuenta de que le interesaba hacer películas sobre estos asuntos todavía más de lo que creíamos", explica Nathan Abrams -profesor de cine de la Universidad de Bangor (Reino Unido)- en entrevista con el diario El País.



"El matrimonio es como una larga comida cuyo postre se sirve al principio. ¿Puedes imaginar el horror de vivir con una mujer que se aferra a ti como una ventosa y cuya vida entera gira en torno a ti, mañana, tarde y noche? Es como ahogarse en un mar de plumas. Y hundirse más y más en las suaves y sofocantes profundidades de la costumbre y la familiaridad. Si tan solo ella se decidiera a combatirlo. Enfadarse, o ponerse celosa, aunque solo fuera por una vez". Así inicia el guión de 'The Married Man', una muestra de la obsesión que tenía el director con este tema.



Según la entrevista que Abrams le concedió a El País, Kubrick solía trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo, pero solo terminaba los que de verdad lo atrapaban. Por eso, fuera de las 13 películas que rodó, aún queda un largo camino de ideas, tratamientos y guiones que, posiblemente, nunca llegarán a convertirse en filme.



Kubrick se dio a conocer por su perfección casi enfermiza. En lo que algunos podría ser considerado un defecto, en él se capitalizó como un sello, por dentro y por fuera de los sets. Esa intención de lograr la perfección en cada plano -algo que lo llevaba a repetirlos, a veces, en un centenar de oportunidades- condujo al realizador a hacer de la simetría, una huella indeleble de sus películas.



“Es un hombre que nunca quería repetirse. Se reinventaba en cada nueva película”, comentaba en alguna ocasión el también reconocido cineasta Steven Spielberg. Y Kubrick lo lograba, con creces.



El pasado 9 de julio inició una temporada para mostrar los clásicos de Stanley Kubrick. En la programación, que llegará a salas de 12 ciudades de Colombia, se incluye Dr. Insólito, 2001: odisea del espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon y El resplandor.



De esta última película que protagonizó Jack Nicholson se ha especulado, incluso, que Kubrick habría inventado una fórmula matemática que contendría los elementos, los tiempos, los encuadres y los personajes para crear una obra maestra del terror.



Estos clásicos se presentarán los martes y domingos de julio, agosto y septiembre. Informes en www.cinecolombia.com.



