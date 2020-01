¿Será mejor el final de ‘Better Call Saul’ que el de ‘Breaking Bad’?

Según su creador, Vince Gilligan, Better Call Saul, la historia del controvertido abogado, se llevará análisis y titulares en su cierre.

Vince Gilliagan habló recientemente del final de Better Call Saul, conocido como la precuela de Breaking Bad, que se basa en el abogado Saul Goodman, un profesional con una personalidad exótica que siempre va por los caminos oscuros, eso sí, con la ley debajo del brazo.



Esta historia arranca en el 2002, contando sus pormenores seis años antes de aparecer en Breaking Bad, la serie sobre el profesor de química que se convierte en un productor y narcotraficante de anfetaminas y a quien Goodman ayuda.



Better Call Saul fue lanzada en el 2015 y ya renovó para una sexta y última temporada (programada para el 2021).



En el podcast TV's Top 5, Gilligan comparó esta historia con la Walter White, protagonista de Breaking Bad, en la que también participa como guionista y productor. "Este espectáculo, bajo el liderazgo de Peter (Gould, otro creador) va a seguir pegando fuerte. Va a ser increíble. Y The Hollywood Reporter y otros medios periodísticos maravillosos, van a tener artículos titulados ‘¿Cuál tuvo el mejor final: Breaking Bad o Better Call Saul?' Y apuesto a que la gente dirá que esta última”, comentó.



De todos modos, habrá que esperar, al menos hasta el 2021, para saber si ese tipo de titulares se verán o los seguidores radicales de Breaking Bad ganarán con el cierre de la historia, que recientemente se vio en el capítulo El camino.



Por lo pronto, la quinta temporada de Better Call Saul se estrenará el 23 de febrero.